Lucid Motors mali krizden çıkmak için 1,4 milyar dolar tasarruf etmek istiyor

·32·Teknoloji
Lucid Motors mali krizden çıkmak için 1,4 milyar dolar tasarruf etmek istiyor

Elektrikli otomobil üreticisi Lucid Motors, finansal istikrarı yeniden sağlamak ve gereksiz harcamaları azaltmak amacıyla kapsamlı bir operasyonel yeniden yapılanma planı açıkladı. Ixbt.com’un haberine göre, yeni CEO’su Silvio Napoli liderliğindeki bu değişikliklerin şirketi derin krizden çıkararak 2027’ye kadar yeterli finansal rezerv sağlaması bekleniyor. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

Şirketin ikinci çeyrek mali raporuna göre, genel tasarruf planının ana kısmı 1,4 milyar dolarlık nakit harcama azaltımına odaklanıyor. Bu hedefe ulaşmak için sermaye harcamalarının 500 milyon dolar azaltılması, stoklar üzerinden 600 milyon ila 800 milyon dolar arasında tasarruf edilmesi ve operasyonel giderlerin 200 milyon dolar düşürülmesi planlanıyor.

Yönetimde değişiklikler ve kapsamlı işten çıkarmalar

CEO Silvio Napoli, yatırımcılarla yaptığı ilk çeyreklik toplantıda şirket faaliyetlerindeki ciddi eksiklikleri açıkça kabul etti. Napoli’ye göre Lucid, pazara öncü yenilikler sunmasına rağmen uzun yıllar boyunca istikrarlı bir şekilde ilerleyemedi, verdiği sözleri yerine getiremedi ve ürünleri hazır olmadan piyasaya sürdü.

Napoli, bu sorunları çözmek amacıyla derhal somut adımlar attı. Şirkette finans, teknoloji, müşteri ilişkileri, dijital teknolojiler ve dönüşüm alanlarında deneyimli yeni yöneticiler işe alındı. Ayrıca CEO’ya doğrudan bağlı yöneticilerin sayısı yarı yarıya azaltıldı ve haziran ayında çalışan sayısı yüzde 18, yani yaklaşık 1.500 kişi, düşürüldü.

Finansal göstergeler ve gelecekteki öncelikler

Sıkı tasarruf önlemlerine rağmen Lucid’in son mali sonuçları büyük kayıplara işaret ediyor. İkinci çeyrekte gelir 405 milyon dolar olurken net zarar 1,26 milyar dolara ulaştı. Bununla birlikte, dönem sonunda şirketin toplam likidite kaynaklarının 3 milyar dolar olduğu açıklandı.

Finansal krizi aşmak ve gelecekte kârlı hale gelmek için şirket birkaç önemli stratejik öncelik belirledi:

  • Orta boyutlu yeni bir elektrikli otomobili piyasaya sürmek
  • Suudi Arabistan’daki AMP-2 fabrikasını tamamen faaliyete geçirmek
  • Uber ve Nuro ile ortak robotaksi programını geliştirmek
  • Operasyonel giderleri sıkı şekilde kontrol etmek
Yönetim, bu önlemlerin ve “bağımsız olarak kazanma” olarak adlandırılan önceliklerin Lucid’in gelecekteki başarısı ve pazardaki konumunu güçlendirmesi açısından belirleyici olacağına inanıyor.

Lucid MotorsElektrikli Otomobilİş DünyasıTeknolojiOtomotiv
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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