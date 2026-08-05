“Dünyanın en çirkin köpeği” bir haftada interneti fethetti

“Dünyanın en çirkin köpeği” olarak tanımlanan Xuaxua adlı köpek, kısa sürede sosyal medyanın en popüler kahramanlarından biri oldu. Alışılmadık görünümü milyonlarca internet kullanıcısının dikkatini çekti. Çin medyası bu haberi duyurdu.

Edinilen bilgilere göre, yalnızca bir hafta içinde Xuaxua’nın yer aldığı kısa videolar çeşitli video platformlarında hızla yayılarak milyonlarca izlenme topladı. Çok sayıda kullanıcı, hayvanın kendine özgü görünümünü ilgiyle karşılayıp onun “çirkin cazibesini” övüyor. Bazıları ise şaka yollu Xuaxua’yı “güzellik yarışında sondan birinci olan köpek” olarak adlandırıyor.

Çin yerel basınının aktardığına göre Xuaxua’nın ebeveynleri, sergilere katılan ve görünüşleri ırk standartlarına tamamen uyan safkan border collie köpekleri. Aynı batında doğan diğer yavrular da ırk standartlarına uygun ve güzel görünümlü olarak dünyaya geldi.

Ancak Xuaxua, nadir görülen bir genetik mutasyon nedeniyle diğerlerinden tamamen farklı bir görünüme sahip oldu. Tüyleri son derece dağınık uzuyor; kulaklarının iki yanında dışa doğru çıkan, saç tutamlarını andıran tüyler onu daha da sıra dışı gösteriyor. Onu internette ünlü yapan temel etken de tam olarak bu alışılmadık görünümü oldu.

Yayına göre, standart dışı görünümü nedeniyle köpeği uzun süre satmak mümkün olmadı. Ancak videosunun tesadüfen internete yüklenmesinin ardından durum tamamen değişti. Kısa sürede Xuaxua sosyal medya yıldızına dönüştü ve ona yönelik ilgi büyük ölçüde arttı.

Sonuç olarak Xuaxua dün, 3 Ağustos’ta, yeni sahibine 2.400 yuan, yani yaklaşık 4,3 milyon Özbekistan somu karşılığında satıldı. Böylece daha önce kimsenin dikkatini çekmediği köpek, internet şöhreti sayesinde herkesin tanıdığı bir hayvana dönüştü.

Bu olay, sosyal medyanın bazen sıradan durumları bile kısa sürede küresel tartışma konularına dönüştürebildiğini bir kez daha gösterdi.