SpaceX ilk finansal toplantısında büyük planlarını açıkladı

Havacılık ve uzay devi SpaceX, tarihindeki ilk finansal raporlama toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda şirketin yöneticisi Elon Musk ile diğer üst düzey yöneticiler arasındaki görüş farklılıkları açıkça ortaya çıktı. Yavaş yavaş halka açık piyasaya yönelen şirketin geleceğine odaklanan etkinlik, internet dünyası ve yapay zekâ altyapısına ilişkin devasa rakamlardan söz edilmesi nedeniyle teknoloji dünyasında büyük ilgi uyandırdı. Techcrunch.com haber veriyor.

ixbt.com'un haberine göre Elon Musk, toplantı sırasında gelecekte dünya internet trafiğinin büyük bölümünün Starlink üzerinden sağlanacağını ve bunun on yıldan kısa bir süre içinde gerçekleşeceğini söyledi. Musk'a göre şirket, yüksek kapasiteye sahip yeni «V3» nesil uyduları fırlatmaya hazırlanarak bu hedefe ulaşabilecek.

Starlink'in beklentileri ve yöneticilerin yaklaşımı

Ancak Musk'ın her zamanki gibi sansasyonel ve cesur açıklamaları, şirketin diğer yöneticileri tarafından biraz daha yumuşak ve gerçekçi bir biçimde aktarıldı. Özellikle CEO Gwynne Shotwell, yeni uyduların ağ kapasitesini önemli ölçüde artırarak dünya genelinde daha fazla müşteriye hizmet verilmesini sağlayacağını vurguladı. Ona göre Starlink'in önümüzdeki yıllarda küresel internet trafiğinin önemli bir bölümünü oluşturması bekleniyor. Bu, hukuki açıdan çok daha ölçülü ve temkinli bir ifadeydi.

Toplantıda finansal konular ve beklentiler de gündemin merkezinde yer aldı. Şirketin CFO'su Bret Johnsen, yatırımcılara SpaceX'in yapay zekâ şirketlerine hesaplama gücü kiralamaya dayalı yeni iş kolundan söz etti. Bu iş kolunun kısa sürede şirkete milyarlarca dolar gelir sağladığı belirtildi.

Finansal göstergeler ve yapay zekâ pazarı

Bret Johnsen, yatırımcıları çekmek ve hukuki risklerden kaçınmak için son derece net ve temkinli finansal tahminler sundu. Üç iş segmentinin tamamında talebin yüksek olduğunu, özellikle bulut hizmetleri sözleşmelerinde ekonomik göstergelerin giderek daha elverişli hâle geldiğini belirtti. Şirketin hesaplamalarına göre yeni yatırımlar bir yıldan kısa sürede kendini amorti ediyor.

Ayrıca üçüncü çeyreğin ilk haftalarında, ekim ayından itibaren başlayacak altı aylık dönem için 6,7 milyar dolarlık ek bulut hizmetleri geliri sağlayacak sözleşmelerin imzalandığı açıklandı. Bu göstergeler ve beklenen gelirlerin, SpaceX'i aralık ayı sonu itibarıyla 100 milyar dolarlık yıllık gelir hızına (ARR) ulaştırması bekleniyor.

Bu ilk finansal raporlama toplantısı, Elon Musk'ın büyük ve geleceğe dönük fikirlerinin şirket CEO'su ile finans yöneticilerinin net ve hesaplamalara dayalı stratejisiyle nasıl örtüştüğünü gösterdi. Bu durum, SpaceX'in gelecekte halka açık piyasanın gerekliliklerine uyum sağlayarak teknolojik ve finansal zirveleri fethetmeye devam edeceğine işaret ediyor.