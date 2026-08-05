Chelsea kulübünün yeni disiplin politikası taraftarların tepkisini çekti

İngiltere'nin Chelsea kulübü, taraftarlar arasında ciddi tartışmalara yol açan yeni disiplin yaptırımları politikasını açıkladı. Goal.com'un haberine göre kulübün resmi rehberinde, izinsiz bilet devri ile cinsel saldırı eylemlerine aynı düzeyde ceza verilmesi öngörülüyor. Bu durum futbol kamuoyunda büyük tepki ve şaşkınlık yarattı. Goal.com bildiriyor .

Kulübün resmi internet sitesinde yayımlanan belgeye göre, bu iki ihlal için de aynı yaptırım uygulanacak: Stamford Bridge'e girişin 12 ay süreyle yasaklanması ve sezonluk kombine biletin derhâl iptal edilmesi. Bu karar, farklı ihlallere verilen cezaların orantılı olup olmadığı konusunu gündeme taşıdı ve sadık taraftar grupları arasında haklı sorular doğurdu.

Disiplin önlemleri ve orantılılık meselesi

Chelsea yönetimi, her olayın ayrı ayrı ve bireysel olarak değerlendirileceğini; belirlenen standarttan daha ağır veya daha hafif bir ceza verilebileceğini vurguluyor. Kulübün açıklamasında şu ifadeler yer alıyor: «Bu yaptırım ve yasaklama sistemi, kulübün davranış ve bilet ihlallerine nasıl yaklaştığını göstermek amacıyla hazırlanmış bir rehber niteliğindedir».

Bu adım, Premier League'in önde gelen kulüplerinin ikincil bilet piyasasına karşı mücadeleyi sertleştirdiği bir dönemde atıldı. Pek çok taraftar, kulübün pahalı biletleri tek seferlik ziyaret gerçekleştiren yabancı turistlere öncelik verecek şekilde sunduğu politikasından duyduğu rahatsızlığı dile getiriyor. Biletlerin bağımsız olarak başka kişilere devredilmesi ise çoğu zaman sadık taraftarlar için zorluk yaratıyor.

Diğer ihlaller için uygulanan cezalar

Rehberde, bilet konularının yanı sıra daha ciddi suçlar ve tehlikeli davranışlar için daha ağır cezalar da belirlenmiş. Özellikle kulüp çalışanlarına fiziksel saldırıda bulunmak ve büyük çaplı bilet dolandırıcılığı, kişilerin kulüp tesislerine süresiz olarak girişten men edilmesine yol açan başlıca ihlaller arasında yer alıyor.

Ayrıca maç sırasında yasaklı eşyalar taşıyan veya stadyuma giriş yasağını ihlal eden kişilere üç yıl süreyle men cezası uygulanacağı belirtiliyor. Futbol dünyasında bu tür katı kurallar, kulüplerin güvenliği sağlama ve düzeni koruma çabalarını gösterse de bazı maddelerin aşırı sertliği tartışmaların odağında kalmaya devam ediyor.