Dünyanın en nadir balığı “şeytan balığı” askeri üssün altında bulundu

·121·Dünya
Dünyanın en nadir balığı “şeytan balığı” askeri üssün altında bulundu

ABD’nin Alabama eyaletinde bulunan ve II. Dünya Savaşı sırasında kimyasal silahların üretildiği Redstone Arsenal askeri tesisinin altında bilim insanları, bilim dünyası için daha önce bilinmeyen bir mağara balığı tespit etti. Yeni türle ilgili araştırma Scientific Reports dergisinde yayımlandı.

Yeni türe Demogorgonichthys arcanus adı verildi. Bilim insanları bu adı Netflix’in popüler “Stranger Things” dizisindeki Demogorgon karakteri ve Yunan mitolojisindeki yeraltı ruhuyla ilişkilendirdi. Uzmanlar onu dünyanın en nadir mağara balıklarından biri olarak değerlendiriyor.

Keşif, Bobcat Mağarası’ndaki rutin gözlemler sırasında tesadüfen yapıldı. Araştırmanın başkanı ve Alabama Üniversitesi biyoloğu Matthew Niemiller, mağarada ilerlerken suya düşmüş ve o sırada kayanın altında saklanan tuhaf balıkları fark etmişti. Balıkları su altı kamerasıyla görüntülemeyi başardı.

Beyaz renkli, kör bir balık mağara tabanındaki kumda yüzüyor.

Elde edilen görüntüler analiz edildiğinde, bu balıkların bölgede daha önce bilinen güney mağara balıklarından belirgin biçimde farklı olduğu anlaşıldı. Yeni türün başında kendine özgü bir çıkıntı, daha uzun bir burun ve farklı yapıda yüzgeçler bulunduğu belirlendi.

Daha sonraki genetik analizler ise bu balığın şimdiye kadar kaydedilen hiçbir mağara balığı grubuna ait olmadığını gösterdi. Araştırmacılar ayrıca, görme yetisinden sorumlu rodopsin proteiniyle ilişkili genlerinde özgün mutasyonlar bulunduğunu tespit etti. Bu durum, türün tamamen karanlık bir ortamda bağımsız evrim sonucunda görme yetisini kaybettiğini gösteriyor.

Siyah arka plan üzerinde beyaz renkli balığın üç farklı görünümü ve 1 cm ölçüm ölçeği.

Uzmanlara göre yeni tanımlanan tür yalnızca Bobcat Mağarası’nda yaşıyor. Bu nedenle popülasyonu çok küçük olabilir. Ayrıca mağaranın yeraltı suları aracılığıyla dış ortamla bağlantılı olması, kirlilik riskinin devam ettiği anlamına geliyor.

Araştırmanın yazarları Demogorgonichthys arcanus türünün, uluslararası doğa koruma kriterlerine göre yüksek yok olma riski taşıyan türler arasında yer alabileceğini belirtiyor. Şimdilik bu nadir balığın popülasyon büyüklüğü bilinmiyor; çünkü balıkların büyük bölümü insanların ulaşmasının zor olduğu mağara bölgelerinde yaşıyor.

Redstone ArsenalAlabamaNetflixMatthew NiemillerAlabama Üniversitesi
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editör
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