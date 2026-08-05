Et yemeyen vejetaryen kedi sosyal medyada herkesi şaşırttı

Türkiye’de yaşayan Bulut adlı kedi, sıra dışı alışkanlıklarıyla sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti. Sahibinin söylediğine göre hiç et yemiyor; peynir, zeytin ve yoğurdu çok seviyor.

Bulut, değeri 20 bin doları aşan bir güvercin sürüsüyle birlikte yaşıyor. Kuşlara saldırmıyor ve onlara zarar vermiyor.

Kedinin en ilginç alışkanlıklarından biri güvercinleri koruması. Kuşlar uçup dışarı çıktığında Bulut, onları yeniden kafese dönmeye yönlendiriyor.

Kedi ile güvercinler arasındaki bu ilişkiyi gösteren videolar internette hızla yayıldı. Takipçiler, Bulut’un beslenme alışkanlıklarını ve kuşlara karşı tutumunu ilgiyle tartışıyor.