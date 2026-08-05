2026 Leagues Cup: Öne Çıkan Rekabet ve Değişiklikler

Kuzey Amerika futbolundaki çekişmeli mücadeleleriyle öne çıkan Leagues Cup turnuvası yeniden geri döndü ve bu kez taraftarların karşısına oldukça geliştirilmiş bir formatla çıkıyor. Goal.com'un haberine göre, MLS kulüpleri son üç sezondur bu turnuvada üstünlük kurmuş olsa da bu yılki organizasyonun rekabeti daha da kızıştırması bekleniyor. MLS ve Meksika'nın Liga MX temsilcileri, uzun süren çalışmaların ardından turnuvanın yapısını daha ilgi çekici ve dinamik hâle getirdi. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Yeni formata göre turnuvaya toplam 36 takım katılıyor; bunların yarısını, yani 18'er takımı, her iki ligin temsilcileri oluşturuyor. Takımlar Doğu ve Batı bölgelerine ayrılırken ilk aşamada her kulüp, karşı ligin temsilcilerine karşı üç maç oynayacak. Bu da daha ilk dakikalardan itibaren MLS ile Liga MX takımları arasındaki karşılaşmaları garanti ediyor.

Tarihî Değişiklikler ve Coğrafi Kapsam

Bu turnuvanın tarihinde ilk kez maçlar ABD sınırları dışında da düzenleniyor. Özellikle turnuva kapsamındaki dört karşılaşmanın Meksika'daki sahalarda oynanması planlanıyor. Grup aşamasının ardından her ligin genel puan durumundaki en iyi dört takımı doğrudan çeyrek finale yükselecek. Belirleyici play-off aşaması ise geleneksel tek maçlı eleme sistemiyle devam edecek.

Turnuvanın içeriği, futbol yıldızlarının katılımıyla daha da zenginleşiyor. Dünya Kupası sonrası verilen ara sona ererken dünya çapında tanınan futbolcular kulüpleriyle sahaya çıkmaya hazır. Lionel Messi Inter Miami formasıyla mücadele ederken Robert Lewandowski ise Chicago Fire'ın başarısı için oynuyor. Liga MX de Erik Lira, Salomón Rondón ve Gilberto Mora gibi deneyimli ve yetenekli oyuncuları vitrine çıkarıyor.

Turnuva organizatörleri ve uzmanlar, bu sezon taraftarlara son derece ilgi çekici ve çekişmeli maçlar sunulacağına inanıyor. MLS takımlarının üst üste dördüncü kez şampiyon olma ihtimali ya da Liga MX temsilcilerinin bu üstünlüğe son vermesi, 2026 Leagues Cup turnuvasının başlıca merak konusu olmaya devam ediyor.