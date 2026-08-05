Spider-Man filminin konusunun önceden anlatılması izleyiciler arasında kavgaya yol açtı

Arjantin’deki sinemalardan birinde “Spider-Man” filminin galası beklenmedik bir kavgayla sona erdi. Gösterim sırasında bir genç, filmin olaylarını önceden anlatarak çevresindekileri rahatsız etmeye başladı.

Filmi daha önce izlediği için yanındaki kıza karakterlerin kaderini ve olay örgüsünün gelişimini yüksek sesle anlattı. Bu durum diğer izleyicilerin tepkisine neden oldu.

Salonda oturanlar gençten sessiz olmasını ve filmdeki sürprizleri açıklamamasını istedi. Sözlü tartışma olarak başlayan olay kısa sürede toplu bir kavgaya dönüştü.

Durum kontrolden çıkınca film gösterimi durduruldu. Salonda kargaşa yaşandı ve galaya gelen izleyiciler seansı sonuna kadar izleyemedi.