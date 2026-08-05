Tretyakov Galerisi'nde mobil fotoğrafçılık ve klasik manzara sergisi açılıyor

Moskova'daki Tretyakov Galerisi, bu yıl 3 Kasım'da çağdaş mobil fotoğrafçılığı zengin tarihî mirasla birleştiren "Doğa Fotoğrafçılığı" adlı kapsamlı manzara sergisini açmaya hazırlanıyor. Krymsky Val'daki binanın salonlarında düzenlenecek sergide, geçen yüzyılın sonlarından günümüze kadar uzanan dönemi kapsayan 30'dan fazla sanatçının yaklaşık 130 eseri yer alacak. Bu eserlerin çoğu geniş kitlelere ilk kez sunulacak. Bu konuda ixbt.com haber veriyor.

ixbt.com'un aktardığına göre, Nikita Erofeev küratörlüğündeki sergi, galerinin zengin koleksiyonundaki eserlerin yanı sıra Huawei XMAGE mobil fotoğrafçılık yarışmasının kazanan fotoğraflarını da bir araya getiriyor. Ziyaretçiler yalnızca klasik fotoğrafları değil, yeni nesil cihazlarla çekilen çağdaş kareleri de görebilecek. Sergideki eserler, özel bir dijital bölümün yanı sıra ikinci kattaki ayrı bir çevrim dışı enstalasyon şeklinde sunulacak.

Fotoğraf sanatının evrimi

Serginin temel amacı, fotoğrafçılığın ilk dönemlerde resme öykünmesinden kendine özgü ve tekrarlanamaz bağımsız bir sanatsal dil bulmasına kadar uzanan uzun evrimsel yolculuğunu ortaya koymak. Sergideki en eski fotoğraflar Yevgeniy Vishnyakov, Nikolay Meshcherin ve Igor Grabar'ın eserlerinden oluşuyor ve izleyicileri geçmiş dönemlerin atmosferine taşıyor.

XX. yüzyıl fotoğrafçılığı ise özgün tarzlar ve deneylerle zenginleşti. Özellikle yumuşak çizim etkisi veren objektiflerle özel teknikler kullanarak baskılar hazırlayan Nikolay Andreyev'in piktoryalizm örnekleri ile Aleksandr Rodchenko'nun konstrüktivizm kapsamındaki açı deneyleri öne çıkıyor. Sergide ayrıca Vadim Kovrigin'in Moskova çevresine ait mimari fotoğrafları, Anatoliy Erin'in Valaam serisi, Nikolay Kulyabakin'in panoramaları ve çeşitli performans ile land art örnekleri de gösterilecek.

Huawei XMAGE ve yeni teknolojiler

Serginin teknolojik bölümünde modern akıllı telefonların yetenekleri açıkça gösteriliyor. Bu bölümde özellikle Huawei Pura 90s serisindeki yeni cihazlarla çekilen fotoğraflar yer alıyor. Bilgilere göre bu serinin Pura 90s Pro Max modeli, 200 megapiksel büyük sensörlü bir telefoto lens ve donanım düzeyinde gerçek zamanlı 20 kat yakınlaştırmada RAW işleme özellikleriyle donatılmış.

Cihazın teknik özellikleri yalnızca fotoğraf çekiminde değil, video kaydı sırasında da yüksek netlik sağlıyor. Akıllı telefonda ayrıca 1/1,28 inç 50 megapiksel RYYB sensör, 40 megapiksel geniş açılı modül ve 13 megapiksel ön kamera bulunuyor. Üreticiye göre ikinci nesil XMAGE optikleri renkleri yüzde 43 daha doğru aktarmayı ve renk gamını yüzde 34 genişletmeyi sağlıyor.

Hatırlatmak gerekirse, ilgilenen her yaratıcı kişi bu küresel yarışmaya katılabilir. Rusya'da XMAGE Awards 2026 yarışması için başvurular şu anda devam ediyor ve bu süreç 30 Ağustos'a kadar sürecek. Kayıt, resmî web sitesinin Community bölümünden yapılabiliyor; kazananların açıklanma tarihi ise daha sonra duyurulacak. 2017'den beri düzenlenen yarışma, 170'ten fazla ülkeden yaklaşık beş milyon başvuru topladı. Sergiler ise 2024'ten bu yana Şanghay, Paris, Dubai ve Moskova gibi büyük şehirlerde çevrim dışı formatta düzenleniyor.