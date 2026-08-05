MSI 40. Yıl Dönümüne Özel Draco Epic Serisini Tanıttı

Önde gelen teknoloji markalarından MSI, 40. yıl dönümü kutlamaları kapsamında özel yıl dönümü ürünlerini tanıttı. ixbt.com'un aktardığına göre, şirketin tanıttığı Draco Epic adlı yeni ürün serisi kendine özgü görsel tasarımıyla öne çıkıyor. Haberi Ixbt.com aktarıyor .

Yeni serinin adından da anlaşılacağı üzere, ana odak ejderha temasına verilmiş. Bu sembolik figür, cihazların soğutma radyatörlerinde, bilgisayar kasalarında ve diğer unsurlarında kullanılarak ürünlere özgün bir görünüm kazandırıyor.

Yıldönümü serisindeki cihazlar

Özel seri kapsamında, bilgisayar dünyasının en önemli ve rağbet gören bileşenleri yeni bir tasarımla sunuldu. Kullanıcılar özellikle şu cihazları içeren bir set satın alabilecek:

Ekran kartları

Anakartlar

Sıvı soğutma sistemleri

Güç kaynakları

Kulaklıklar

Bilgisayar kasaları

Tanıtılan ürünler arasında en dikkat çekenlerden biri GeForce RTX 5080 16G Suprim Draco Epic Edition ekran kartı. Bu model, standart RTX 5080 Suprim temel alınarak geliştirildi ve esas olarak tasarım açısından değişikliklere uğradı.

Uzmanlara göre yeni ekran kartının soğutma sistemi kaplamasında küçük değişiklikler yapılırken arka paneli tamamen yeniden tasarlandı. Bu da cihazın yıldönümü serisine uyum sağlamasını mümkün kılıyor.

Genel olarak MSI'ın benimsediği yaklaşım klasik bir karakter taşıyor. Tamamen yeni veya benzersiz teknolojik cihazlar sunulmamış olsa da mevcut seri modellerin dış görünümü, yıldönümü şerefine önemli ölçüde zenginleştirildi.

Şirket şu ana kadar bu sınırlı serideki cihazların fiyatları hakkında herhangi bir bilgi açıklamadı. Ayrıca tüm yeni ürünlerin yalnızca sınırlı miktarda satışa sunulması planlanıyor.