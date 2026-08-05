Liverpool, Paris Saint-Germain kanat oyuncusu Ibrahim Mbaye transferine yaklaşıyor

·36·Spor
Liverpool, Paris Saint-Germain kanat oyuncusu Ibrahim Mbaye transferine yaklaşıyor

İngiltere'nin Liverpool kulübü, hücum hattını köklü şekilde yenilemek amacıyla transfer piyasasında aktif adımlar atmaya başladı. RMC Sport'un aktardığı bilgilere göre Merseyside ekibi, Paris Saint-Germain'in yetenekli kanat oyuncusu Ibrahim Mbaye'yi kadrosuna katmak için ciddi girişimlerde bulunuyor. Senegal Milli Takımı'nın bir üyesi olan futbolcu, Liverpool projesini öncelikli görüyor ve transfere olumlu yanıt verdi. Goal.com haber veriyor.

Liverpool yönetimi şu anda yalnızca Mbaye için değil, takım arkadaşı Bradley Barcola'nın transferi için de görüşmeler yürütüyor. Geçen sezon Paris Saint-Germain formasıyla 30 maçta görev alıp 3 gol atan Ibrahim, yeterli forma şansı bulamamaktan memnun değil. Bu faktör ve Fransa'daki sınırlı fırsatlar, futbolcunun takımdan ayrılma kararı almasına neden oldu.

Transfer rekabeti ve mali şartlar

Paris kulübü, gelecek vadeden futbolcusunu serbest bırakmak için 50 milyon avro bonservis bedeli talep ediyor. Bu fiyat, futbolcunun son Dünya Kupası'ndaki etkileyici performansıyla, özellikle Fransa'ya karşı oynanan ve 3-1 sona eren maçta attığı golle açıklanıyor. Paris Saint-Germain yönetimi, uygun bir teklif gelmesi hâlinde futbolcuyla yollarını ayırmaya hazır olduğunu belirtti.

Ancak Liverpool, bu yetenekli futbolcu için yarışan tek kulüp değil. İngiltere'nin diğer büyük kulüpleri Tottenham ve Manchester City de Mbaye'nin durumunu yakından takip ediyor. Ayrıca Almanya temsilcisi Borussia Dortmund da futbolcu hakkında ilk temasları gerçekleştirdi.

Görüşmelerde yeni gelişmeler

Ibrahim Mbaye'nin transfer sürecinde yeni menajeri Jorge Mendes ve menajerlik şirketi Gestifute önemli rol oynuyor. Edinilen bilgilere göre futbolcunun kariyerine Bundesliga'da devam etmesine çok az kalmış, hatta RB Leipzig ile anlaşma neredeyse tamamlanmıştı. Ancak Ousmane Diomande'nin Paris Saint-Germain'e transferiyle bağlantılı başka bir anlaşmanın başarısız olması, bu transferin de gerçekleşmesini engelledi.

Liverpool şu anda doğrudan menajerlik şirketiyle temasa geçerek görüşmelerde avantaj sağlıyor. Teknik direktör, yeni sezon öncesinde kanatları güçlendirmenin zorunlu olduğunu defalarca vurgulamıştı. Teknik adam basın toplantılarında, özellikle kanat oyuncusu pozisyonu için takıma yeni futbolcuların acilen gerekli olduğunu açıkça dile getirmişti.

Paris Saint-Germain, Mbaye'yi belirtilen 50 milyon avro civarındaki bedelle satarsa bu, kulüp için Gonçalo Ramos'un Milan'a transferinden sonraki bir başka mali başarı olacak. Liverpool ise bu transferlerle hücum gücünü daha da artırmayı hedefliyor.

LiverpoolParis Saint-GermainIbrahim MbayeTransferPremier Lig
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Salah Türkiye'ye doğru yola çıktı: Trabzonspor müzakereleri doğruladıSalah Türkiye'ye doğru yola çıktı: Trabzonspor müzakereleri doğruladıBugün, 07:33UFC sıralaması güncellendi: Listede üç Özbek yer alıyorUFC sıralaması güncellendi: Listede üç Özbek yer alıyorBugün, 06:17Üç yenilgi, iki tarihi gol: AFC Özbekistan'ı nasıl değerlendirdi?Üç yenilgi, iki tarihi gol: AFC Özbekistan'ı nasıl değerlendirdi?Bugün, 06:09Diyora Keldiyorova tatamiye döndü: büyük geri dönüş yakın mı?Diyora Keldiyorova tatamiye döndü: büyük geri dönüş yakın mı?Bugün, 06:07City, Pedro Neto için ilk adımı attı: transfer neye bağlı?City, Pedro Neto için ilk adımı attı: transfer neye bağlı?Bugün, 06:002026 Leagues Cup: Öne Çıkan Rekabet ve Değişiklikler2026 Leagues Cup: Öne Çıkan Rekabet ve DeğişikliklerBugün, 03:35
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Cristiano Ronaldo Dünya Kupası'ndaki mağlubiyetin ardından ailesiyle tatil yapıyor
Cristiano Ronaldo Dünya Kupası'ndaki mağlubiyetin ardından ailesiyle tatil yapıyor
Abdukodir Khusanov'un erken evliliğinin nedeni belli oldu
Abdukodir Khusanov'un erken evliliğinin nedeni belli oldu
Özbekistan'ı 2026 Dünya Kupası'ndan eleyen yıldızın korkunç kaderi...
Özbekistan'ı 2026 Dünya Kupası'ndan eleyen yıldızın korkunç kaderi...
Shakira, Mbappe ile iletişime geçmek için kimden yardım istediğini açıkladı
Shakira, Mbappe ile iletişime geçmek için kimden yardım istediğini açıkladı
Özbek savunmacı Bundesliga yolunda: Transfer bedeli belli oldu
Özbek savunmacı Bundesliga yolunda: Transfer bedeli belli oldu
Lamine Yamal final sonrası Messi'nin kendisine söylediklerini açıkladı
Lamine Yamal final sonrası Messi'nin kendisine söylediklerini açıkladı
Erling Haaland ABD'den tuhaf bir hediyeyle döndü: Manchester City yıldızı hayranlarını şaşırttı
Erling Haaland ABD'den tuhaf bir hediyeyle döndü: Manchester City yıldızı hayranlarını şaşırttı
City'den sürpriz hamle: Maresca 25 oyuncuyu vitrine çıkarıyor
City'den sürpriz hamle: Maresca 25 oyuncuyu vitrine çıkarıyor