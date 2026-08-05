Liverpool, Paris Saint-Germain kanat oyuncusu Ibrahim Mbaye transferine yaklaşıyor

İngiltere'nin Liverpool kulübü, hücum hattını köklü şekilde yenilemek amacıyla transfer piyasasında aktif adımlar atmaya başladı. RMC Sport'un aktardığı bilgilere göre Merseyside ekibi, Paris Saint-Germain'in yetenekli kanat oyuncusu Ibrahim Mbaye'yi kadrosuna katmak için ciddi girişimlerde bulunuyor. Senegal Milli Takımı'nın bir üyesi olan futbolcu, Liverpool projesini öncelikli görüyor ve transfere olumlu yanıt verdi. Goal.com haber veriyor.

Liverpool yönetimi şu anda yalnızca Mbaye için değil, takım arkadaşı Bradley Barcola'nın transferi için de görüşmeler yürütüyor. Geçen sezon Paris Saint-Germain formasıyla 30 maçta görev alıp 3 gol atan Ibrahim, yeterli forma şansı bulamamaktan memnun değil. Bu faktör ve Fransa'daki sınırlı fırsatlar, futbolcunun takımdan ayrılma kararı almasına neden oldu.

Transfer rekabeti ve mali şartlar

Paris kulübü, gelecek vadeden futbolcusunu serbest bırakmak için 50 milyon avro bonservis bedeli talep ediyor. Bu fiyat, futbolcunun son Dünya Kupası'ndaki etkileyici performansıyla, özellikle Fransa'ya karşı oynanan ve 3-1 sona eren maçta attığı golle açıklanıyor. Paris Saint-Germain yönetimi, uygun bir teklif gelmesi hâlinde futbolcuyla yollarını ayırmaya hazır olduğunu belirtti.

Ancak Liverpool, bu yetenekli futbolcu için yarışan tek kulüp değil. İngiltere'nin diğer büyük kulüpleri Tottenham ve Manchester City de Mbaye'nin durumunu yakından takip ediyor. Ayrıca Almanya temsilcisi Borussia Dortmund da futbolcu hakkında ilk temasları gerçekleştirdi.

Görüşmelerde yeni gelişmeler

Ibrahim Mbaye'nin transfer sürecinde yeni menajeri Jorge Mendes ve menajerlik şirketi Gestifute önemli rol oynuyor. Edinilen bilgilere göre futbolcunun kariyerine Bundesliga'da devam etmesine çok az kalmış, hatta RB Leipzig ile anlaşma neredeyse tamamlanmıştı. Ancak Ousmane Diomande'nin Paris Saint-Germain'e transferiyle bağlantılı başka bir anlaşmanın başarısız olması, bu transferin de gerçekleşmesini engelledi.

Liverpool şu anda doğrudan menajerlik şirketiyle temasa geçerek görüşmelerde avantaj sağlıyor. Teknik direktör, yeni sezon öncesinde kanatları güçlendirmenin zorunlu olduğunu defalarca vurgulamıştı. Teknik adam basın toplantılarında, özellikle kanat oyuncusu pozisyonu için takıma yeni futbolcuların acilen gerekli olduğunu açıkça dile getirmişti.

Paris Saint-Germain, Mbaye'yi belirtilen 50 milyon avro civarındaki bedelle satarsa bu, kulüp için Gonçalo Ramos'un Milan'a transferinden sonraki bir başka mali başarı olacak. Liverpool ise bu transferlerle hücum gücünü daha da artırmayı hedefliyor.