NASA'nın yeni Ay görevinde kimler yer alacak?

ABD merkezli NASA ajansı, “Artemis-3” Ay görevinde yer alacak dört astronotun ismini açıkladı. Houston'daki Lyndon B. Johnson Uzay Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, Amerikalı astronotlar Andre Douglas, Frank Rubio ve Randy Bresnik ile İtalyan astronot Luca Parmitano'nun görev ekibine dahil edildiği duyuruldu.

Daha önce Avrupa Uzay Ajansı, bu görevde yer alacak ilk Avrupalı astronotun bir Alman olabileceğini belirtmişti. Ancak nihai seçimde, test pilotu deneyimine sahip olan Luca Parmitano tercih edildi.

Başlangıçta “Artemis-3” kapsamında Ay'a insan indirilmesi planlanıyordu. Ancak NASA, 2026 yılında görev konseptinin değiştiğini duyurdu. Yeni plana göre mürettebat, alçak Dünya yörüngesinde kalarak SpaceX ve Blue Origin şirketleri tarafından geliştirilen Ay iniş modülleri ile kenetlenme manevraları gerçekleştirecek.

“Artemis-3” görevi 2027 yılına planlanırken, NASA'nın Ay'a bir sonraki insanlı inişi şimdilik 2028 yılına ertelendi.

Bilgi notu olarak; bu yılın nisan ayında “Artemis-2” görevi mürettebatı başarıyla Dünya'ya dönmüş ve Orion uzay aracı, Dünya'dan 407 bin kilometre uzaklaşarak yeni bir rekor kırmıştı.