Moskova'da yakıt kısıtlaması getirildi — sebep ne?

Rusya'nın Moskova şehrindeki bir dizi akaryakıt istasyonunda benzin ve dizel satışına limitler getirildi.

Bloomberg'in haberine göre, bazı istasyonlarda bir müşteriye AI-92 ve AI-95 benzini 20 litreye, dizel ise 40 litreye kadar verilmektedir. Büyük şirketler arasında da çeşitli kısıtlamalar gözlemlenmektedir: bazıları tek bir depo veya bidon için 90 litre, diğerleri ise 100 litreye kadar yakıt satışı belirlemiştir.

Daha önce bazı ağlarda getirilen kısıtlamaların geçici olarak kaldırıldığı belirtilse de, son haftalarda Rusya'nın diğer bölgelerinde de benzer önlemler uygulanmaktadır.

Yetkililere göre, bu tür kararlar yakıt tedarikindeki aksamalar nedeniyle alınmıştır. Özellikle petrol rafinerisi altyapısına yönelik dron saldırıları ve üretim hacmindeki düşüş durumu karmaşıklaştırmıştır.

Şu anda yetkililerin tedariki istikrara kavuşturmak için önlemler aldığı bildirilmektedir.