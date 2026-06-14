İran-ABD barış anlaşması: Savaş sona mı eriyor

·3·Dünya
İran-ABD barış anlaşması: Savaş sona mı eriyor

İran ile ABD arasında hazırlanan mutabakat zaptı taslağı kamuoyuna açıklandı. İran'ın Mehr haber ajansına göre belge toplam 14 maddeden oluşuyor.

Söz konusu tasarı, savaş halinin derhal sona erdirilmesini, taraflar arasındaki gerilimin azaltılmasını ve kapsamlı bir siyasi anlaşmaya varılmasını öngörüyor.

Anlaşma taslağındaki temel maddeler:

  • Lübnan dahil tüm cephelerde askeri operasyonlar derhal ve tamamen durdurulacaktır;

  • ABD, İran'ın egemenliğine saygı duyacak ve iç işlerine karışmama taahhüdünde bulunacaktır;

  • Deniz ablukası 30 gün içinde tamamen kaldırılacaktır;

  • ABD askeri güçleri İran sınırındaki bölgelerden çekilecektir;

  • Hürmüz Boğazı 30 gün içinde İran'ın şartları doğrultusunda yeniden açılacaktır;

  • İran'ın petrol ve petrokimya ürünlerine uygulanan yaptırımlar kaldırılacaktır;

  • ABD ve müttefikleri, İran'ın yeniden inşası için en az 300 milyar dolarlık bir program sunacaktır;

  • İran, Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Antlaşması çerçevesinde nükleer silah geliştirmeme taahhüdünü bir kez daha teyit edecektir;

  • Müzakereler başladıktan sonra ABD, dondurulmuş varlıklardan 12 milyar doları iade edecektir;

  • Müzakereler süresince yeni yaptırımlar uygulanmayacaktır;

  • Nihai anlaşma, BM Güvenlik Konseyi kararıyla onaylanacaktır;

Taraflar, nükleer meseleyle ilgili nihai anlaşmaya varmak için 60 gün içinde müzakerelere devam edecektir. Ayrıca 11 Haziran'da ABD Başkanı Donald Trump, Washington ve Tahran'ın savaşı bitirme konusunda anlaşmaya vardığını ve sadece resmi imza sürecinin kaldığını duyurdu.

“Yakında imzalayacağız, belgeler son hazırlık aşamasında” dedi.

Beyaz Saray lideri, anlaşmanın bu hafta sonuna kadar imzalanabileceğini de belirtti.

Daha sonra İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bakayi, ABD ile barış anlaşması metni üzerindeki çalışmaların neredeyse bittiğini ve temel maddeler üzerinde anlaşmaya yaklaşıldığını vurguladı.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editör

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