Çin'de robotlar insanlardan para isteyerek dileniyor

·3·Dünya
Çin'de robotlar insanlardan para isteyerek dileniyor

Çin'de çekildiği iddia edilen sıra dışı bir video sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Videoda, halka açık bir alanda diz çökmüş olan bir robotun el hareketleriyle insanlardan para istediği görülüyor.

İşin en ilginç yanı, robotun yanına dijital ödeme için bir QR kodunun da yerleştirilmiş olması. Bu durum, modern teknolojilerin "dilenme" ile birleştirildiği izlenimini yaratıyor. Videoya eklenen duygusal müzik ise sahneyi daha dramatik hale getirerek insanların dikkatini çekiyor.

Bu durum birçok kullanıcıyı şaşırtırken çeşitli fikir ve tahminlere yol açtı. Bazıları bunu bir pazarlama çalışması veya sosyal deney olarak değerlendirirken, diğerleri robot teknolojilerinin ne kadar hızlı geliştiğine dikkat çekiyor.

Bununla birlikte, videonun arkasındaki amacın ne olduğu; reklam, sanat projesi veya sadece bir deney mi olduğu henüz net değil.

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Charos
«ZAMIN.UZ» editör

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