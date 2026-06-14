ABD-İran görüşmeleri İsrail'i endişelendirdi

İsrail'in Channel 12 televizyonuna dayandırılan bilgilere göre, İsrailli üst düzey yetkililer ABD ile İran arasında görüşülen mutabakatı eleştirdi. Bu konuda Gorizont haber verdi.

Yetkililer, Washington'un İran'ın temel taleplerinin bir kısmını kabul ettiğini ve bunun Tahran'a önemli bir siyasi üstünlük sağlayabileceğini ifade ettiler.

Kaynaklara göre belge, İran'ın nükleer programı, füze kapasitesi ve bölgesel silahlı gruplara verdiği destek gibi temel sorunları tam olarak çözmüyor. Ayrıca anlaşmanın İran'a dondurulmuş varlıklara erişim sağlayabileceği, Hürmüz Boğazı'nın açılmasına ve Tahran üzerindeki baskının azalmasına yol açabileceği belirtiliyor.

İsrail tarafı, bu sürecin bir sonucu olarak ABD'nin İran üzerindeki nüfuzunun azalmasından ve füze programı ile Hizbullah'a destek konularının yeterince ele alınmamasından endişe duyduğunu bildirdi.