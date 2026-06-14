Donald Trump, ABD ile İran arasındaki barış anlaşmasını duyurdu

Orta Doğu bölgesinde aylardır süren ve küresel enerji krizine yol açan şiddetli askeri çatışmaların ardından, tüm dünyanın rahat bir nefes alabileceği tarihi gün nihayet yaklaşıyor. ABD Başkanı Donald Trump, resmi «Truth Social» sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Washington ve Tahran arasında uzun süredir beklenen barış mutabakatının 14 Haziran tarihinde imzalanacağını duyurdu. Beyaz Saray liderine göre, bu anlaşmanın yürürlüğe girmesiyle birlikte dünya ekonomisi ve ticareti için hayati öneme sahip Hürmüz Boğazı tüm uluslararası gemilere yeniden açılacak.

Küresel öneme sahip bu anlaşmanın şartlarına göre İran tarafı, nükleer silahı «satın almama, üretmeme veya başka herhangi bir yolla» elde etmeme taahhüdünde bulunuyor.

«B-2 bombardıman uçakları ve granit dağların altındaki nükleer toz»

Başkan Trump, iki ülke arasındaki anlaşma kapsamında İran'ın nükleer altyapısının nasıl denetleneceğine de özellikle değindi. Ona göre, Washington ve Tahran arasındaki ilişkiler şu anda önceki ABD yönetimleri dönemindekinden çok daha iyi ve güvenilir bir durumda.

Donald Trump'ın açıklamasından: «Zamanı geldiğinde ve bölgedeki durum tamamen sakinleştiğinde, oraya gideceğiz ve muhteşem, eşsiz B-2 bombardıman uçaklarımızla güçlü granit dağların derinliklerine gömülmüş nükleer tozu güvenli bir şekilde çıkaracağız. Zenginleştirilmiş uranyum stokları ise ya İran topraklarında ya da doğrudan ABD'de tamamen yok edilecek. İran ve tüm Orta Doğu ile uzun vadeli, sağlam bir iş birliği umuyoruz. Bu sürecin çok hızlı, kolay ve hiçbir sorun yaşanmadan geçeceğine inanıyorum. Eğer aksi bir durum olursa, elimizde çok güçlü bir alternatif seçenek hazır bekliyor, ancak umarım onu bir daha asla kullanmak zorunda kalmayız».

Aşağıdaki resmi bildiri ve analiz tablosu aracılığıyla, ABD ile İran arasında beklenen anlaşmanın ana maddeleri ve tarafların resmi tutumları hakkında yakından bilgi edinebilirsiniz:

Barış anlaşmasının statüsü Ana başlatıcı taraflar Trump'ın açıkladığı tarih Anlaşmanın temel şartları ve sonuçları İran Dışişleri Bakanlığı ve resmi Tahran'ın tutumu Anlaşmanın 2. aşaması Tarihi barış mutabakatı ABD ve İran İslam Cumhuriyeti 14 Haziran (2026 yılı) • Hürmüz Boğazı herkese açılacak.

• İran nükleer silahtan vazgeçiyor.

• Zenginleştirilmiş uranyum yok edilecek. İsmail Baghai: Tarihi reddetti ancak yakın günlerde imzalanacağını doğruladı. 60 günlük yoğun ikili müzakereler

İran yönetiminin temkinli açıklaması ve 60 günlük plan

ABD liderinin bu ani açıklamasından sonra İran tarafı duruma karşı biraz temkinli bir tutum sergiledi. İran Dışişleri Bakanlığı resmi sözcüsü İsmail Baghai, iki ülke arasındaki anlaşmazlıkları koordine eden belgenin tam olarak 14 Haziran'da imzalanacağını resmi olarak reddetse de, bu tarihi olayın yakın günlerde gerçekleşebileceğini inkar etmedi. Şu anda Katar ve Pakistan gibi arabulucu ülkeler de bu süreci tamamlamak için büyük çaba sarf ediyor.

Öte yandan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, bu barış sürecinin iki aşamada gerçekleştirileceğini detaylı bir şekilde açıkladı. Buna göre, öncelikle taraflar arasında genel savaşı ve askeri operasyonları sona erdiren 14 maddelik bir mutabakat imzalanacak. Ardından, Orta Doğu'daki çatışmaları, yaptırımları ve nükleer program sorunlarını tamamen bitirmek ve barışı resmileştirmek üzere 60 günlük kapsamlı müzakere süreci başlayacak.

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