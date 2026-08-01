13 yaşındaki kız çocuğuna barakuda saldırdı: Deniz kana bulandı

·12K·Dünya
13 yaşındaki kız çocuğuna barakuda saldırdı: Deniz kana bulandı

Turks ve Caicos Adaları'nda ailesiyle tatil yapan 13 yaşındaki Amerikalı kız, barakuda saldırısına uğrayarak ağır yaralandı. Buna rağmen deniz biyoloğu olma hayalinden vazgeçmeyeceğini söyledi.

Edinilen bilgiye göre, Teksas'ta yaşayan Claire McDonnell, doğum günü vesilesiyle ailesiyle birlikte Karayipler'deki popüler adalara seyahat etti. Ancak tatilin ilk gününde beklenmedik bir olay yaşandı.

Genç kız denizde sığ suda elleri üzerinde amuda kalkma egzersizi yaptığı sırada kolunda parlak bir bileklik vardı. Tam o sırada kolunda şiddetli bir baskı hissetti.

Claire, "Önce bir şeyin kolumu sertçe ısırdığını fark etdim. Sonra kolumu çekerken büyük gümüş rengi bir kuyruk gördüm" diyor.

Aradan birkaç saniye geçtikten sonra genç kız kolundan çok fazla kan akmakta olduğunu fark etti. Onun ifadesine göre çevre, "kana bulanmış korkunç bir film sahnesi"ni andırıyordu.

Claire'in annesi derhal kızını kıyıya çıkardı. Orada tesadüfen tatil yapmakta olan bir hemşire ilk yardımda bulunarak turnike uyguladı. Ardından genç kız acilen hastaneye kaldırıldı.

Doktorlar kanamayı durdurarak yaraya ilk tıbbi müdahaleyi yaptı. Şu anda Teksas'taki evine dönen Claire'in tendonlarını onarmak üzere cerrahi operasyon beklediği belirtiliyor.

Yaşadığı korkunç olaya rağmen genç kız, deniz biyoloğu olma hayalinden vazgeçmeyeceğini vurguladı.

"Bir kez meydana gelen olay hayvanlara olan sevgimi değiştiremez. Zorluk olsa bile insan hayallerinin peşinden koşmaya devam etmelidir" dedi.

Uzmanlar ise suya girmeden önce parlak takıların çıkarılmasını tavsiye ediyor. Çünkü bazı deniz yırtıcıları bu tür eşyaları av olarak algılayabilir.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editör
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