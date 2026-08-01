Ukrayna ve Belarus arasındaki diplomatik ve siyasi gerilim yeni, kusursuz bir hukuki aşamaya geçiyor. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin ofisi, ülkenin Başsavcılığına Belarus lideri Aleksandr Lukaşenko hakkında resmi olarak ceza soruşturması başlatılma olasılığının değerlendirilmesi için başvuruda bulundu. Bu kararın Minsk ve Kiev arasındaki ilişkilerde en gergin dönüm noktası olması bekleniyor.

1. Fırtınanın Ortasındaki Karar: Kiev, Lukaşenko'ya Karşı Hukuki Cephe Açıyor

Şu ana kadar Ukrayna yönetimi, Belarus çevresindeki duruma karşı temkinli ve soğukkanlı bir tutum sergiliyordu. Ancak Zelenskiy'nin ofisi tarafından Başsavcılığa gönderilen bu talep durumu kökten değiştirdi.

Eğer Ukrayna Başsavcılığı bu girişimi onaylar ve ceza soruşturması başlatılırsa, Aleksandr Lukaşenko Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne saldırı ve savaş suçlarına ortaklıkla suçlanan ilk yabancı devlet başkanı olabilir.

2. Muhalefet Girişimi: Suçlamalar Listesinde Soykırım ve Terörizm Var

Bu yankı uyandıran belgesinin arkasında Belarus'un mevcut iktidarına karşı mücadele eden muhalefet güçlerinin temsilcileri duruyor. Özellikle eski cumhurbaşkanı adayı Valeri Tsepkalo tarafından kurulan Demokratik Güçler Forumu Zelenskiy'nin ofisine resmi başvuruda bulundu.

Muhalefet temsilcileri Ukrayna yönetiminden Lukaşenko'nun Rusya'nın askeri eylemlerini açıkça desteklemesine ve Belarus topraklarını üs (plazdarm) olarak sunmasına hukuki değerlendirme yapılmasını talep ettiler.

Başvuruda Lukaşenko hakkında soruşturma açılması istenen temel suçlamalar:

Agresif savaş yürütmek ve buna katkıda bulunmak;

Savaş suçları işlemek ve bunları örtbas etmek;

Terörizmi finanse etmek ve desteklemek;

Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne saldırıda bulunmak;

Soykırım ve savaş propagandası yürütmek.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi, bu başvuruyu ayrıntılı bir şekilde inceleyerek nihai ve sağlam bir hukuki değerlendirme yapılması için doğrudan Başsavcıya iletti.

3. Başsavcılığın Pozisyonu: Süreç Hangi Aşamada?

Ukrayna'nın "Ukrinform" ajansının haberine göre, Başsavcılık Basın Sözcüsü Maryana Gayevskaya-Kovbasyuk konunun şu anda dikkatle incelendiğini doğruladı.

"Devlet Başkanlığı Ofisi'nden gelen başvuru şu anda yetkili uzmanlar tarafından ayrıntılı olarak incelenmektedir. Ancak şunu belirtmek gerekir ki, henüz bu başvuru temelinde herhangi bir ceza dosyası resmi olarak tek bir sicile kaydedilmemiş ve tescil edilmemiştir," — dedi Gayevskaya-Kovbasyuk.

Analistlere göre savcılık, bu kararın güvenliğini ve gelecekteki uluslararası sonuçlarını dikkate alarak her bir suçlama ve olguyu titizlikle inceliyor.

4. Jeopolitik Manevra: Lukaşenko Yargılanacak mı Yoksa Bu Batı'ya Bir Sinyal mi?

Dünyanın en büyük ve en nüfuzlu Reuters ajansı analistlerinin belirttiğine göre, yakın zamanda Aleksandr Lukaşenko'nun şahsen Ukrayna mahkemesi önünde hesap vermesi ihtimali oldukça düşüktür. Ancak bu durum, söz konusu ceza soruşturmasının önemini asla azaltmaz.

Eğer Ukrayna'da Minsk liderine karşı resmi olarak ceza soruşturması açılırsa, bu Kiev ve Belarus muhalefeti için güçlü bir jeopolitik ve hukuki silah haline gelecektir:

Yaptırımların Güçlendirilmesi: Ukrayna ve muhalefet, ABD, Avrupa Birliği ve diğer Batı ülkelerine başvurarak Minsk'e yönelik ekonomik ve siyasi baskıyı daha da sertleştirmelerini talep etmek için resmi delil elde etmiş olur. Uluslararası Arama ve İzolasyon: Bu karar, Lahey'de veya diğer uluslararası mahkemelerde Minsk yönetiminin suçunu kanıtlamada önemli bir belge görevi görecektir. Meşruiyete Darbe: Minsk rejiminin uluslararası alandaki kalan meşruiyetini tamamen ortadan kaldırır.

5. Sonuç: Sorumluluk Gölgesi ve Sonraki Adımlar

Ukrayna tarafının bu hamlesi sadece sembolik bir açıklama değil, aynı zamanda ciddi şekilde hesaplanmış hukuki ve siyasi bir adımdır. Belarus yönetimi için Ukrayna Başsavcılığı tarafından hazırlanan olası suçlamanın güvenlik garantilerini daha da zayıflatacağı kesindir.

Ukrayna Başsavcılığının önümüzdeki günlerde vereceği karar sadece Kiev ve Minsk'i değil, tüm Doğu Avrupa bölgesindeki güç dengesini de doğrudan etkileyecektir.