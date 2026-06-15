Taliban'ın yeni kuralı: Telefon kullananlar işten çıkarılacak

Afganistan'daki Taliban hükümeti, kısıtlamalar kapsamında okullarda akıllı telefon kullanımını yasakladı. Yeni kurala göre, yanında akıllı telefon olduğu tespit edilen öğretmenler ve eğitim personeli işten çıkarılabilir. Bunu Kabul Now yayını bildirdi.

Yayının ele geçirdiği ses kaydında, eğitim alanındaki yetkililerden birinin bu konudan bahsettiği duyuluyor. Yetkili, 13 Haziran'dan itibaren öğretmenler ve tüm eğitim sistemi çalışanları için cep telefonu kullanımının yasaklandığını belirtti. Kaynaklara göre bu ses kaydı, Belh eyaletindeki eğitim çalışanlarından birine ait.

Söylediğine göre, Taliban temsilcileri akıllı telefona sahip olan kişilerin mahkemeye sevk edileceğini bildirdi. Ayrıca telefonlarının kırılacağı söylendi. Bu kişilerin işgal ettikleri görevlerden de azledilmeleri bekleniyor.

Geçen hafta Taliban lideri Hibatullah Ahundzade, özel bir kararname çıkararak hareket üyeleri ve hükümet çalışanları için akıllı telefon kullanımını yasaklamıştı. Askeri mahkemelere gönderilen talimatlarda, bu kuralı ihlal edenlerin "suçlu" olarak değerlendirileceği vurgulandı.

Hakkında cezai işlem uygulanması için dosyalar askeri mahkemelere yönlendirilecek. Bu yasaktan sonra hareket üyelerinin sosyal medyada kendi akıllı telefonlarını kırdıkları videolar paylaştıkları görüldü.

Yasağın nedenleri ve sonuçları

Yeni düzenleme, Taliban yönetiminin iç disiplini güçlendirmeye yönelik bir hamlesi olarak değerlendiriliyor. Bununla grup üyeleri arasındaki bilgi akışını kontrol etmeyi amaçlıyorlar.

Akıllı telefon kullanımının kısıtlanması temel olarak güvenlik meseleleriyle açıklanıyor. Taliban, veri sızıntılarından ve sosyal medya üzerinden izinsiz içerik yayılmasından endişe duyuyor.

Ancak akıllı telefon kullanımına getirilen kısıtlamalar, Afganistan'ı uluslararası dünyadan daha da koparabilir. Zira ülke şu an ciddi siyasi ve ekonomik sorunlarla karşı karşıya ve akıllı telefonlar günümüzde iletişim, bilgi edinme, eğitim ve mesleki gelişimin en önemli araçlarından biri olarak kabul ediliyor.