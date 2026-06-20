Yarın nadir bir astronomik olay — yılın en uzun günü yaşanacak

Yarın, 21 Haziran'da Kuzey Yarımküre'de yılın en uzun günü yaşanacak. Associated Press bu konuda haber verdi.

Bu olay yaz gündönümü olarak adlandırılır ve doğadaki en önemli astronomik süreçlerden biri olarak kabul edilir. Bu sırada Güneş gökyüzünde en uzun süre görünür olur ve insanlar yılın en fazla gündüz ışığından yararlanır.

Güney Yarımküre'de ise tam tersi bir durum söz konusudur. Orada yılın en kısa günü yaşanır ve kış mevsimi başlar.

Bilindiği üzere, «Solstice» terimi Latince «sol» — Güneş ve «stitium» — durma veya ara verme kelimelerinden türemiştir. Yaz gündönümü, Güneş'in yıl boyunca gökyüzündeki en yüksek noktaya çıkma sürecinin sonu olarak kabul edilir. Bu günden sonra günler yavaş yavaş kısalmaya başlar ve bu süreç Aralık ayının sonuna kadar devam eder.

Uzmanlar, Dünya Güneş etrafında hareket ederken ekseninin hafif eğik olduğunu belirtiyor. Bu nedenle Güneş ışığı ve ısısı, yıl boyunca Kuzey ve Güney Yarımküreler arasında eşit dağılmaz.

«Gündönümü», Dünya'nın Güneş'e en fazla veya en az eğildiği dönemdir ve tam bu sırada gündüz ile gece arasındaki fark en üst seviyeye ulaşır.

Kuzey Yarımküre'de yaz gündönümü genellikle 20–22 Haziran tarihleri arasında gerçekleşir. Bu yıl ise söz konusu olay 21 Haziran'a denk gelmektedir.

Bunun tersi durum kış gündönümünde gözlemlenir. Bu sırada Kuzey Yarımküre Güneş'ten en uzak yöne eğilir ve yılın en kısa günü ile en uzun gecesi meydana gelir. Kış gündönümü ise genellikle 20–23 Aralık tarihleri arasında gerçekleşir.