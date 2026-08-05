Diyora Keldiyorova tatamiye döndü: büyük geri dönüş yakın mı?

Paris Olimpiyatları’ndan sonra müsabakalarda görünmeyen Diyora Keldiyorova, elit spora dönüş yolunda önemli bir adım attı. Olimpiyat şampiyonu, Slovenya’nın Izola kentinde düzenlenen uluslararası eğitim kampında dünyanın önde gelen judocularıyla birlikte çalışıyor.

Şimdilik tatamiye ilk kez hangi müsabakada çıkacağı bilinmiyor. Ancak bireysel antrenmanlardan ortak kampa geçmesi, uzun aranın ardından dönüş sürecinin yeni bir aşamaya girdiğini gösteriyor.

Dünya judosunun yıldızlarıyla aynı tatamide

Izola’daki kampta farklı ülkelerden gelen üst düzey judocular yer alıyor. Bu tür kamplar, sporculara teknikleri deneme, farklı stillerde mücadele eden rakiplerle sparring yapma ve müsabaka temposuna yakın koşullarda hazırlanma fırsatı sunuyor.

Bu kampın Özbekistan millî takımının lideri için ayrı bir önemi var. Çünkü Keldiyorova uzun süre resmî müsabakalara katılmadı ve şimdi yalnızca fiziksel durumunu değil, tatamideki müsabaka ritmini de yeniden kazanması gerekiyor.

Diyora, Paris 2024 Olimpiyatları’nda 52 kilogram kategorisinde şampiyon olarak Özbekistan kadın judosu tarihinde olimpiyat şampiyonluğunu kazanan ilk sporcu oldu.

Bireysel antrenmanlardan ortak kampa

Keldiyorova, Paris Olimpiyatları’nın ardından çocuk sahibi oldu ve yaklaşık iki yıllık aranın ardından antrenmanlara döndü. İlk etapta millî takım kamplarına acele etmeden, özel bir program doğrultusunda çalıştı.

Sporcu, nisan ayında elit spora döndüğünü doğrulamış ve ilk müsabakasını henüz net olarak açıklayamayacağını belirtmişti.

Keldiyorova, “Spor formumu yeniden kazanabilirsem Asya Oyunları’na katılmayı deneyebilirim. Yetişemezsem, ondan sonraki müsabakalardan birine katılmayı planlıyorum” demişti.

Şimdi uluslararası kampta ortak antrenmanlara katılması, hazırlık planının istikrarlı biçimde sürdüğünü gösteriyor. Ancak bu durum, sporcunun yakın zamanda düzenlenecek müsabakalardan birine mutlaka katılacağı anlamına gelmiyor.

Önünde iki büyük müsabaka var

2026 takviminde Keldiyorova için iki büyük müsabaka öne çıkıyor.

20. Yaz Asya Oyunları, 19 Eylül-4 Ekim tarihleri arasında Japonya’nın Aichi prefektörlüğü ile Nagoya kentinde düzenlenecek. Judo da müsabaka programında yer alıyor.

Kısa süre sonra, 4-11 Ekim tarihleri arasında Bakü’de Dünya Judo Şampiyonası düzenlenecek. Bireysel müsabakalar 4-10 Ekim’de, karma takım müsabakası ise 11 Ekim’de yapılacak.

Takvim son derece yoğun. Bu nedenle hangi müsabakanın seçileceği; sporcunun fiziksel hazırlığına, antrenörlerin kararına ve toparlanma sürecine bağlı olacak.

İlk starttan daha önemli bir görev var

Olimpiyat şampiyonu unvanıyla müsabakalara dönmek, her sporcu üzerinde büyük bir baskı oluşturur. Keldiyorova’dan daha ilk karşılaşmasında eski sonuçlarını tekrarlamasını beklemek doğru olmaz.

Şu anki temel görev; sağlıklı bir şekilde tatamiye dönmek, müsabaka pratiğini aşamalı olarak yeniden kazanmak ve Los Angeles 2028 Olimpiyatları döngüsü için sağlam bir temel oluşturmaktır.

Izola’daki kamp, bu yoldaki sıradan bir antrenmandan ibaret değil. Kamp, Diyora Keldiyorova’nın kariyerinde yeni bir bölümün başladığını gösteren en ciddi işaretlerden biri olabilir. Görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve yazıyı Telegram ya da diğer sosyal ağlarda spor tutkunlarıyla paylaşın!