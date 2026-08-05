SpaceX, Hint Okyanusu’nda kalan Starship gövdesini geri çekiyor

·37·Teknoloji
SpaceX, Hint Okyanusu’nda kalan Starship gövdesini geri çekiyor

Havacılık ve uzay devi SpaceX, Starship uzay aracı prototipini Hint Okyanusu’ndan kıyıya geri getirmek için büyük bir operasyon başlattı. Vantor tarafından sağlanan uydu görüntüleri, bu eşsiz sürecin tüm hızıyla devam ettiğini gösterdi, diye bildiriyor ixbt.com. Bu haberi Ixbt.com bildiriyor .

13. test uçuşu sırasında aracın beklenmedik şekilde su yüzeyinde kaldığı ve ilk planlarda onu kurtarmanın öngörülmediği ortaya çıktı. Ancak uzmanlar, tarihteki en yumuşak inişi gerçekleştiren aracı kapsamlı biçimde analiz etmek için geri getirmeye karar verdi.

Tarihi test ve beklenmedik sonuç

Starship’in bir sonraki test uçuşu bu yıl 25 Temmuz’da gerçekleşti ve program tarihindeki en başarılı denemelerden biri olarak kayda geçti. Uçuş sırasında üst kademe, altı motorunun tamamını tam çalışır durumda tuttu, atmosfere başarıyla yeniden girdi ve suya son derece yumuşak bir iniş yaptı.

En büyük sürpriz, Ship 40 olarak adlandırılan aracın suya indikten sonra batmamasıydı. Gövde sızdırmazlığını koruyan araç, Avustralya kıyılarından yaklaşık 1500 kilometre uzakta sürüklenmeye devam etti. Şirket mühendisleri bile böyle bir sonuç beklemiyordu.

Kurtarma operasyonu nasıl ilerliyor?

Olaydan kısa süre sonra Elon Musk, şirketin aracı kıyıya geri getirmeyi deneyeceğini doğrulamıştı. CNN tarafından yayımlanan Vantor uydu görüntüleri, sürecin başladığını artık kesin biçimde doğruluyor.

Operasyona şu özel gemiler katılıyor:

  • Normand Ranger römorkörü
  • Skimmer Tide gemisi
  • Go Australis destek gemisi
Görüntülerde, Starship’in burnuna römorkör halatlarının bağlandığı açıkça görülüyor. Araca ilk ulaşan Go Australis görevini tamamlayarak Avustralya’ya döndü.

Mühendisler için büyük önem

Ship 40’ın geri getirilmesi, uzmanlar açısından büyük bilimsel ve pratik önem taşıyor. Şirket, atmosfere yeniden girişin ardından ısı kalkanı karolarının durumunu ayrıntılı biçimde incelemeyi planlıyor.

Elde edilen veriler, programın bir sonraki tarihi aşamasını yaklaştırabilir. Elon Musk’a göre analiz sonuçları tasarımın dayanıklılığını doğrularsa SpaceX, gelecek testlerden birinde üst kademeyi doğrudan “Mexazilla” fırlatma kulesine indirmeyi deneyebilir.

SpaceXStarshipElon MuskUzayTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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