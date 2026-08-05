Üç yenilgi, iki tarihi gol: AFC Özbekistan'ı nasıl değerlendirdi?

Özbekistan millî takımının ilk Dünya Kupası, sonuç açısından ağır bir şekilde sona erdi: üç maç, üç yenilgi ve grupta son sıra. Ancak rakamların ardında ülke futbolu tarihine geçen iki gol, eşsiz bir deneyim ve gelecek için mutlaka çıkarılması gereken ciddi dersler kaldı.

Asya Futbol Konfederasyonu, Dünya Kupası'na katılan kıta temsilcilerinin performansını değerlendirirken Özbekistan'ın ilk maçlarında sonuçların yanı sıra olumlu yönlerin de bulunduğuna dikkat çekti. 2026 Dünya Kupası'nda Asya'dan rekor sayıda dokuz takım yer aldı.

Kolombiya karşısındaki tarihi gol umut verdi

Özbekistan, K Grubu'ndaki ilk maçında Kolombiya ile karşılaştı ve 3-1 mağlup oldu. Skor, Güney Amerikalıların kolay bir galibiyet aldığı anlamına gelmiyor: Fabio Cannavaro'nun öğrencileri, rakiplerini son dakikalara kadar baskı altında tutmaya çalıştı.

Daniel Muñoz ilk yarının sonlarında Kolombiya'yı öne geçirirken, 60. dakikada Abbosbek Fayzullayev dengeyi sağladı. Böylece Özbekistan'ın Dünya Kupası tarihinde gol atan ilk futbolcusu oldu. Ancak beş dakika sonra Luis Díaz Kolombiya'yı yeniden öne geçirdi, Jaminton Campaz ise uzatma dakikalarında maçın nihai skorunu belirledi.

AFC, bu maçın ardından Cannavaro'nun oyuncularının disiplinini ve kararlılığını özellikle takdir ettiğini belirtti. İtalyan teknik adama göre turnuvanın ilk maçına çıkan ekip, büyük sahnenin baskısına rağmen deneyimli rakibini galibiyet için çok çalışmaya zorladı.

Portekiz kalite farkını gösterdi

İkinci turda Özbekistan, turnuvanın favorilerinden Portekiz ile karşılaştı. Bu kez rakibin seviyesi ve bireysel kalitesi belirleyici oldu; maç 5-0 sona erdi.

Cristiano Ronaldo ilk yarıda iki gol attı. Nuno Mendes ve Rafael Leão da adlarını skorborda yazdırırken, bir gol daha Abdulkodir Khusanov'un kendi kalesine attığı gol olarak kayıtlara geçti. Ronaldo ise altı farklı Dünya Kupası'nda gol atan tarihteki ilk futbolcu oldu.

Üst üste iki yenilginin ardından Özbekistan'ın play-off'a kalma ihtimali büyük ölçüde azaldı. Demokratik Kongo Cumhuriyeti karşısında alınacak bir galibiyet bile bir sonraki turu garantilemeyecekti, ancak takımın en iyi üçüncü ekiplerden biri olma şansını koruyabilirdi.

Shomurodov'un golünden sonra ne değişti?

Kritik maç Özbekistan için rüya gibi başladı. Eldor Shomurodov, 10. dakikada zor bir açıdan yaptığı ustaca vuruşla takımını öne geçirdi.

İlk yarının ardından Özbekistan öndeydi. Ancak devre arasından sonra Kongo DR baskıyı artırdı. Yoane Wissa 68. dakikada penaltıdan skoru eşitledi, Fiston Mayele ise 78. dakikada Afrikalıları öne geçirdi. Uzatma dakikalarında Wissa ikinci golünü atarak 3-1'lik galibiyeti garantiledi.

Shomurodov'un golü, Özbekistan'ın Dünya Kupası'ndaki en parlak anlarından biri olarak kaldı. Taraftarların oylarıyla grup aşamasının en iyi golü seçildi. Özbekistan kaptanı, yüzde 36 oy alarak Lionel Messi ve Vinícius Júnior gibi yıldızları geride bıraktı.

Sonuç ağır, ancak ilk turnuva deneyimi boşa gitmedi

Özbekistan, grup aşamasını puansız tamamladı. Millî takım üç maçta iki gol attı ve kalesinde 11 gol gördü.

Bu rakamlar savunma hataları, yüksek tempoya uyum sağlama ve maç içinde oyun planını değiştirme konularında sorunlar yaşandığını gösterdi. Özellikle Kongo DR karşılaşmasının ikinci yarısında takımın üstünlüğünü korumak için gereken soğukkanlılığa ve uluslararası deneyime sahip olmadığı görüldü.

Bununla birlikte Dünya Kupası'na katılmak, Özbekistan futbolu için başlı başına tarihî bir dönüm noktasıydı. Abbosbek Fayzullayev ülkenin Dünya Kupası tarihindeki ilk golünü atarken, Eldor Shomurodov da turnuvanın en güzel gollerinden birine imza attı.

Fabio Cannavaro, turnuvanın ardından Özbekistan futbolunu geliştirmek için çocuk akademilerine, altyapıya ve genç futbolculara yatırım yapmaya devam edilmesi gerektiğini vurguladı. Ona göre Dünya Kupası'ndaki ağır dersler, gelecekteki gelişimin temeli olmalı.

Şimdi ana hedef Asya Kupası

Dünya Kupası sayfası kapandı, ancak millî takımı yeni bir büyük sınav bekliyor. 2027 Asya Kupası, 7 Ocak-5 Şubat tarihleri arasında Suudi Arabistan'da düzenlenecek. Özbekistan, B Grubu'nda Bahreyn, Kuzey Kore ve Ürdün ile mücadele edecek.

Dünya Kupası'ndaki üç yenilginin ardından millî takımın yalnızca psikolojik olarak toparlanması değil, oyun tarzını daha da güçlendirmesi gerekiyor. Artık “deneyim kazandık” açıklaması tek başına yeterli olmayacak; Asya Kupası'nda bu deneyimin sonucu sahada görülmeli.

Özbekistan'ın ilk Dünya Kupası galibiyet alınamadan sona erdi. Ancak bu, son nokta değil; dünya futbolunun gerekliliklerini yakından deneyimleyen yeni bir dönemin başlangıcı olabilir. Görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve makaleyi Telegram ya da diğer sosyal medya platformlarında sporseverlerle paylaşın!