İstanbul'da metro treni raydan çıktı: Yolcular tahliye edildi

İstanbul'da M4 metro hattında seyreden bir tren, Bostancı durağı yakınlarında raydan çıktı. Olay sonucunda en az 3 kişinin çeşitli derecelerde yaralandığı bildirildi.

Olayın ardından bölgeye hızla ambulanslar ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldılar.

Kaza nedeniyle metro seferleri geçici olarak durduruldu. Trende mahsur kalan yolcular, güvenlik önlemleri altında tahliye edildi ve bir süre tünel boyunca yürümek zorunda kaldılar.

İlgili kurumlar, olayın nedenlerini belirlemek amacıyla soruşturma başlattı. İlk verilere göre teknik bir arıza ihtimali üzerinde duruluyor.

Şu anda metro seferlerinin yeniden başlatılması ve yolcu güvenliğinin sağlanması için gerekli önlemler alınmaktadır.