Arkadaşını Kurtarmak İsteyen 8 Yaşındaki Kahramanın Cansız Bedeni Bulundu

·109·Dünya
Arkadaşını Kurtarmak İsteyen 8 Yaşındaki Kahramanın Cansız Bedeni Bulundu

Rusya'nın İnguşetya Cumhuriyeti'nde, sekiz gün süren arama çalışmalarının ardından nehir akıntısında kaybolan 8 yaşındaki Hizir Derbichev'in cansız bedeni bulundu.

Çocuğun cansız bedeninin 22 Haziran akşam saatlerine doğru tespit edildiği bildirildi. Bunun ardından kurtarma ekipleri arama operasyonunun sona erdiğini duyurdu. Aynı gün binlerce kişinin katılımıyla Hizir son yolculuğuna uğurlandı.

Trajik olay 15 Haziran'da Sunja Nehri'nde meydana geldi. Hizir, iki arkadaşıyla nehir kıyısında vakit geçirirken, arkadaşlarından biri olan Adam suya düşerek ağaç dalları arasında sıkıştı. Durumu gören Hizir, arkadaşını kurtarmak için suya girdi ancak güçlü akıntı onu da içine çekti.

Üçüncü çocuk ise durumu hemen yetişkinlere bildirdi. Sonuç olarak suda kalan Adam kurtarıldı, ancak Hizir akıntıya kapıldı.

Olay sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Birçok kullanıcı Hizir'i "küçük kahraman" olarak adlandırarak cesaretini takdir etti. Öğrenildiğine göre, arkadaşını kurtarmaya acele ederken "Biz erkeğiz, onu kurtarmalıyız" dediği belirtildi.

Çocuğu arama çalışmalarına kurtarma ekipleri, yerel halk ve gönüllülerin yanı sıra komşu cumhuriyetlerden gelen binlerce kişi de katıldı. Sunja Nehri kıyıları ve çevre bölgeler günlerce titizlikle tarandı.

Arama sürecini şiddetli yağmurlar ve nehirdeki yüksek su seviyesi daha da zorlaştırdı. Buna rağmen, binlerce insan Hizir'i bulma umuduyla arama çalışmalarında yer aldı.

Hizir Derbichev'in cesareti, birçok kişi tarafından gerçek bir kahramanlık örneği olarak değerlendiriliyor.

İnguşetyaRusyaHızır DerbiçevSunja
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Kanada'daki madende iki milyar yıllık su bulunduKanada'daki madende iki milyar yıllık su bulunduBugün, 11:35Messi için rekor heykel: Arjantin'de 26 metrelik dev anıt açıldıMessi için rekor heykel: Arjantin'de 26 metrelik dev anıt açıldıDün, 22:35New York Metrosunda Özbekistan VagonuNew York Metrosunda Özbekistan VagonuDün, 22:10Katar'daki Gaz Fabrikasında Korkunç PatlamaKatar'daki Gaz Fabrikasında Korkunç PatlamaDün, 21:04Dünyayı Hayrete Düşüren Havalimanı: Singapur MucizesiDünyayı Hayrete Düşüren Havalimanı: Singapur MucizesiDün, 20:33Kanada'daki Nadir Keşif Bilim İnsanlarını ŞaşırttıKanada'daki Nadir Keşif Bilim İnsanlarını ŞaşırttıDün, 19:48
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Dünya haberler

12 Ağustos'ta nadir olay: gündüz bir an için geceye dönüşecek
12 Ağustos'ta nadir olay: gündüz bir an için geceye dönüşecek
Özbekistan Milli Takımı için endişelenen kedi sosyal medyada herkesi güldürdü
Özbekistan Milli Takımı için endişelenen kedi sosyal medyada herkesi güldürdü
İngiltere'de 11 yaşındaki çocuğun plajdaki buluşu bilim insanlarını şaşırttı
İngiltere'de 11 yaşındaki çocuğun plajdaki buluşu bilim insanlarını şaşırttı
Dünya'nın dönüşü tehlikeli şekilde yavaşlıyor: Bilim insanları uyardı
Dünya'nın dönüşü tehlikeli şekilde yavaşlıyor: Bilim insanları uyardı
Dünyayı hayrete düşüren proje: Hayvansız et üretilen ilk çiftlik faaliyete geçti
Dünyayı hayrete düşüren proje: Hayvansız et üretilen ilk çiftlik faaliyete geçti
Dünyayı rekor sıcaklıkta yıllar bekliyor
Dünyayı rekor sıcaklıkta yıllar bekliyor
Bu hafta gökyüzünde nadir görülen Mavi Ay belirecek
Bu hafta gökyüzünde nadir görülen Mavi Ay belirecek
En güzel kadınların yaşadığı ülkelerin sıralaması açıklandı
En güzel kadınların yaşadığı ülkelerin sıralaması açıklandı