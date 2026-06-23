Arkadaşını Kurtarmak İsteyen 8 Yaşındaki Kahramanın Cansız Bedeni Bulundu

Rusya'nın İnguşetya Cumhuriyeti'nde, sekiz gün süren arama çalışmalarının ardından nehir akıntısında kaybolan 8 yaşındaki Hizir Derbichev'in cansız bedeni bulundu.

Çocuğun cansız bedeninin 22 Haziran akşam saatlerine doğru tespit edildiği bildirildi. Bunun ardından kurtarma ekipleri arama operasyonunun sona erdiğini duyurdu. Aynı gün binlerce kişinin katılımıyla Hizir son yolculuğuna uğurlandı.

Trajik olay 15 Haziran'da Sunja Nehri'nde meydana geldi. Hizir, iki arkadaşıyla nehir kıyısında vakit geçirirken, arkadaşlarından biri olan Adam suya düşerek ağaç dalları arasında sıkıştı. Durumu gören Hizir, arkadaşını kurtarmak için suya girdi ancak güçlü akıntı onu da içine çekti.

Üçüncü çocuk ise durumu hemen yetişkinlere bildirdi. Sonuç olarak suda kalan Adam kurtarıldı, ancak Hizir akıntıya kapıldı.

Olay sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Birçok kullanıcı Hizir'i "küçük kahraman" olarak adlandırarak cesaretini takdir etti. Öğrenildiğine göre, arkadaşını kurtarmaya acele ederken "Biz erkeğiz, onu kurtarmalıyız" dediği belirtildi.

Çocuğu arama çalışmalarına kurtarma ekipleri, yerel halk ve gönüllülerin yanı sıra komşu cumhuriyetlerden gelen binlerce kişi de katıldı. Sunja Nehri kıyıları ve çevre bölgeler günlerce titizlikle tarandı.

Arama sürecini şiddetli yağmurlar ve nehirdeki yüksek su seviyesi daha da zorlaştırdı. Buna rağmen, binlerce insan Hizir'i bulma umuduyla arama çalışmalarında yer aldı.

Hizir Derbichev'in cesareti, birçok kişi tarafından gerçek bir kahramanlık örneği olarak değerlendiriliyor.