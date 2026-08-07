Kimsenin beklemediği gelir kaynağı: Dedikodudan milyonlar kazanıyor

Kolombiya’da yaşayan 67 yaşındaki bir kadın, sıradan dedikoduyu kendine özgü bir işe dönüştürerek sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Edinilen bilgilere göre her sabah evinin önüne çıkıp komşular arasındaki konuşmaları dikkatle dinliyor ve duyduklarını özel bir not defterine kaydediyor. Ayrıca mahalledeki insanların fotoğraflarını toplayarak kimin kiminle nasıl bir ilişkisi olduğunu gösteren şemalar hazırlıyor.

Kadının en yeni dedikodular için 15 bin ila 30 bin Kolombiya pesosu aldığı, değerli bilgiler içinse daha yüksek ücret talep ettiği söyleniyor.

İlginç olan şu ki insanlar çoğu zaman ondan bilgi satın almak yerine, bu bilgileri açıklamaması için daha fazla para teklif ediyor. Örneğin bir erkeğin, karısına ihanet ettiğini söylememesi için kadına yaklaşık 2,5 milyon Kolombiya pesosu ödediği bildiriliyor.

Bu olay sosyal medyada büyük ilgi uyandırdı ve kullanıcılar tarafından farklı şekillerde değerlendiriliyor. Bazıları bunu sıra dışı bir iş fikri olarak nitelendiriyor.