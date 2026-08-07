Cloudflare, yapay zekâ ajanları için tasarlanan Kitesurf tarayıcısını tanıttı

·68·Teknoloji
Cloudflare, yapay zekâ ajanları için tasarlanan Kitesurf tarayıcısını tanıttı

İnternet altyapısı ve güvenliği alanında lider bir şirket olan Cloudflare, yapay zekâ ajanları için özel olarak geliştirilen bulut tabanlı tarayıcı Kitesurf projesini duyurdu. ixbt.com'a göre bu yeni çalışma, sıradan kullanıcılar için tasarlanmadı; doğrudan dijital görevleri yerine getiren otonom yazılım sistemlerini hedefliyor. Techcrunch.com bu konuda haber veriyor.

Günümüzde yapay zekâ teknolojileri, yalnızca soruları yanıtlayan sohbet botlarından, kullanıcı adına karmaşık işlemler gerçekleştiren ajanlara dönüşüyor. Uzmanlar, yeni nesil tarayıcıların bu süreçte belirleyici bir rol oynayacağını belirtiyor; çünkü bu tarayıcıların insanlar gibi web sayfalarında gezinebilmesi ve internet kaynaklarını kullanabilmesi gerekiyor.

Teknik özellikler ve avantajlar

İnsanlar için geliştirilen geleneksel web tarayıcılarının aksine, yapay zekâ için tasarlanan bir tarayıcı sayfa tasarımı, renkli temalar, açılır pencereler veya uzantılar gibi görsel unsurlara odaklanmaz. Cloudflare'ın açıklamasına göre böyle bir sistem için bağlam pencerelerinin yönetimi, yüksek performans, token maliyetleri ve ölçeklenebilirlik daha önemlidir.

Kitesurf tamamen şirketin Workers adlı sunucusuz platformunda çalışıyor. Geliştiricilere göre bu yaklaşım, yapay zekâ ajanlarının Chromium'a kıyasla çok daha az kaynak kullanarak web üzerinde verimli şekilde çalışmasını sağlıyor. Tarayıcı özellikle ekran görüntüsü alma ve HTML kodunu ayrıştırma gibi günlük görevlerde işlemci ve bellek kullanımını önemli ölçüde azaltıyor.

Yazılım temeli ve güvenlik konuları

Kitesurf tarayıcısı sıfırdan geliştirilmedi; birkaç mevcut teknolojinin temel alınmasıyla oluşturuldu. Bileşenleri arasında Blitz modüler işleme mekanizması, Firefox tarayıcısının Stylo CSS ayrıştırıcısı ve Rust ile yazılmış Boa JS ECMAScript motoru bulunuyor. Ayrıca ilk fikir, Obscura adlı açık kaynaklı Rust motorundan ilham alınarak ortaya çıktı.

Şirket temsilcileri, yapay zekâ tabanlı tarayıcıların tamamen farklı güvenlik tehditleriyle karşılaşabileceğini belirtiyor. Bu sistemler özellikle prompt enjeksiyonu saldırılarına karşı savunmasız olabilir; bu nedenle tarayıcı mimarisinde bu riskler de dikkate alındı.

Kitesurf şu anda beta test aşamasında ve Browser Run üzerinden geliştiricilere ücretsiz olarak sunuluyor. Bu araç, uzmanların Cloudflare ağı üzerinde yönetilen tarayıcı örnekleriyle programlama düzeyinde çalışmasına olanak tanıyor. İlk test sonuçlarına göre tarayıcı, TodoMVC, Vikipedi ve Hacker News gibi popüler kaynakların ve uygulamaların sayfalarını başarıyla açabiliyor.

CloudflareKitesurfYapay ZekâWeb TarayıcısıProgramlama
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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