Modüler bilgisayar üreticisi veri sızıntısını duyurdu

·68·Teknoloji
Modüler bilgisayar üreticisi veri sızıntısını duyurdu

Modüler ve kolay onarılabilen dizüstü bilgisayarlarıyla tanınan Framework şirketi, tüm müşterilerini bir güvenlik olayı yaşandığı ve kişisel verilerin çalındığı konusunda uyardı. Bu siber olay, teknoloji pazarında kullanıcı gizliliği ve üçüncü taraf hizmetlerinin güvenilirliğiyle ilgili endişeleri daha da artırdı. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

TechCrunch'ın haberine göre perşembe günü birkaç müşteri, sosyal medyada şirketten gelen özel bir bildirim hakkında paylaşım yaptı. Framework temsilcisi Erik Schumacher, veri sızıntısının «tüm müşterileri» etkilediğini doğruladı, ancak etkilenenlerin kesin sayısını açıklamayı reddetti. Markanın ürünleri nispeten dar bir kitleye hitap eden özel ürünler olsa da analistlerin tahminlerine göre şirket yüz binlerce cihaz satmayı başardı.

Siber saldırının nedenleri ve sonuçları

Müşterilere gönderilen bildirime dayanan haberlere göre olay, Framework'ün kullandığı iş analitiği sağlayıcısı Metabase'in bulut altyapısındaki bir sorundan kaynaklandı. Metabase, resmî blogunda siber saldırının bilinmeyen bir güvenlik açığı, yani «sıfır gün» (zero-day) hatası üzerinden gerçekleştirildiğini açıkladı. Hackerlar bu açıktan yararlanarak bulut sunucularındaki müşteri veri tabanına erişim elde etti.

Şirketin yürüttüğü iç soruşturma sonucunda saldırganların müşterilerin adlarını, e-posta adreslerini, telefon numaralarını ve fiziksel adreslerini ele geçirdiği belirlendi. Ancak Framework yönetimi, müşterilerin banka kartı bilgilerinin veya ödeme bilgilerinin güvenli şekilde saklandığını ve zarar görmediğini özellikle vurguladı.

Tedarik zinciri güvenliği sorunu

Bu olay, modern teknoloji şirketlerinin faaliyetlerinde kullandığı üçüncü taraf hizmetlerinin ve yazılımların ne kadar savunmasız olabileceğini gösterdi. Çok sayıda büyük ve orta ölçekli işletme, verilerini yönetmek için özel bulut platformlarına güveniyor ve bu tür zincirleme siber saldırılar milyonlarca son kullanıcıyı etkileyebiliyor.

Günümüzde siber güvenlik uzmanları, şirketlere tedarik zinciri güvenliğini daha sıkı denetlemelerini tavsiye ediyor. Framework şirketi ortaya çıkan durumla ilgili ek güvenlik önlemleri aldığını açıklamış olsa da etkilenen müşterilere kişisel verilerini dikkatli kullanmaları gerektiği hatırlatıldı.

FrameworkSiber GüvenlikVeri SızıntısıMetabaseTeknolojiler
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Yeni Xbox Helix tüm nesillerin oyunlarını destekleyebilirYeni Xbox Helix tüm nesillerin oyunlarını destekleyebilirBugün, 19:28Çinli CXMT şirketi dünya pazarında liderlere rakip oluyorÇinli CXMT şirketi dünya pazarında liderlere rakip oluyorBugün, 18:53Apple’ın Efsanevi Mac Pro Bilgisayarının 20. Yılı DolduApple’ın Efsanevi Mac Pro Bilgisayarının 20. Yılı DolduBugün, 18:25AMD, yapay zeka modellerini bünyesinde barındıran Taalas girişimini satın aldıAMD, yapay zeka modellerini bünyesinde barındıran Taalas girişimini satın aldıBugün, 17:54HMD Touch AI bütçe telefonu global pazara çıkabilirHMD Touch AI bütçe telefonu global pazara çıkabilirBugün, 17:24Noctua bilgisayar kasalarını ölçtü: hatalar tespit edildiNoctua bilgisayar kasalarını ölçtü: hatalar tespit edildiBugün, 16:53
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

NASA Karadeniz'deki sıra dışı olayı uzaydan görüntüledi
NASA Karadeniz'deki sıra dışı olayı uzaydan görüntüledi
Dünya iklimi tehlike altında: “Süper El-Nino” olasılığı yüzde 81'e ulaştı
Dünya iklimi tehlike altında: “Süper El-Nino” olasılığı yüzde 81'e ulaştı
Okyanus tabanında yeni yer kabuğu oluşumu ilk kez canlı olarak gözlemlendi
Okyanus tabanında yeni yer kabuğu oluşumu ilk kez canlı olarak gözlemlendi
Bilim insanları Dünya benzeri bir gezegende ilk kez atmosfer tespit etti
Bilim insanları Dünya benzeri bir gezegende ilk kez atmosfer tespit etti
Apple iPhone 18 Pro ilk kez videoda görüntülendi: Kamera ve tasarımda devrim
Apple iPhone 18 Pro ilk kez videoda görüntülendi: Kamera ve tasarımda devrim
Toyota Elektrikli Otomobiller İçin Ömür Boyu Garanti Açıkladı: Bataryalar Ücretsiz Değiştirilecek
Toyota Elektrikli Otomobiller İçin Ömür Boyu Garanti Açıkladı: Bataryalar Ücretsiz Değiştirilecek
ABD'de bir müşteri mağazadan rekor düzeyde ucuza güçlü bir oyun bilgisayarı satın aldı
ABD'de bir müşteri mağazadan rekor düzeyde ucuza güçlü bir oyun bilgisayarı satın aldı
Enerji devrimi: 25 yıl ömürlü yeni sodyum-iyon bataryalar satışa çıktı
Enerji devrimi: 25 yıl ömürlü yeni sodyum-iyon bataryalar satışa çıktı