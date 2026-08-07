Modüler bilgisayar üreticisi veri sızıntısını duyurdu

Modüler ve kolay onarılabilen dizüstü bilgisayarlarıyla tanınan Framework şirketi, tüm müşterilerini bir güvenlik olayı yaşandığı ve kişisel verilerin çalındığı konusunda uyardı. Bu siber olay, teknoloji pazarında kullanıcı gizliliği ve üçüncü taraf hizmetlerinin güvenilirliğiyle ilgili endişeleri daha da artırdı. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

TechCrunch'ın haberine göre perşembe günü birkaç müşteri, sosyal medyada şirketten gelen özel bir bildirim hakkında paylaşım yaptı. Framework temsilcisi Erik Schumacher, veri sızıntısının «tüm müşterileri» etkilediğini doğruladı, ancak etkilenenlerin kesin sayısını açıklamayı reddetti. Markanın ürünleri nispeten dar bir kitleye hitap eden özel ürünler olsa da analistlerin tahminlerine göre şirket yüz binlerce cihaz satmayı başardı.

Siber saldırının nedenleri ve sonuçları

Müşterilere gönderilen bildirime dayanan haberlere göre olay, Framework'ün kullandığı iş analitiği sağlayıcısı Metabase 'in bulut altyapısındaki bir sorundan kaynaklandı. Metabase, resmî blogunda siber saldırının bilinmeyen bir güvenlik açığı, yani «sıfır gün» (zero-day) hatası üzerinden gerçekleştirildiğini açıkladı. Hackerlar bu açıktan yararlanarak bulut sunucularındaki müşteri veri tabanına erişim elde etti.

Şirketin yürüttüğü iç soruşturma sonucunda saldırganların müşterilerin adlarını, e-posta adreslerini, telefon numaralarını ve fiziksel adreslerini ele geçirdiği belirlendi. Ancak Framework yönetimi, müşterilerin banka kartı bilgilerinin veya ödeme bilgilerinin güvenli şekilde saklandığını ve zarar görmediğini özellikle vurguladı.

Tedarik zinciri güvenliği sorunu

Bu olay, modern teknoloji şirketlerinin faaliyetlerinde kullandığı üçüncü taraf hizmetlerinin ve yazılımların ne kadar savunmasız olabileceğini gösterdi. Çok sayıda büyük ve orta ölçekli işletme, verilerini yönetmek için özel bulut platformlarına güveniyor ve bu tür zincirleme siber saldırılar milyonlarca son kullanıcıyı etkileyebiliyor.

Günümüzde siber güvenlik uzmanları, şirketlere tedarik zinciri güvenliğini daha sıkı denetlemelerini tavsiye ediyor. Framework şirketi ortaya çıkan durumla ilgili ek güvenlik önlemleri aldığını açıklamış olsa da etkilenen müşterilere kişisel verilerini dikkatli kullanmaları gerektiği hatırlatıldı.