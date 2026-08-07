Dmitriy Kuleba'dan açıklama: Ukraynalılar zor bir döneme hazırlanmalı

·277·Dünya
Dmitriy Kuleba'dan açıklama: Ukraynalılar zor bir döneme hazırlanmalı

Ukrayna'nın eski dışişleri bakanı Dmitriy Kuleba, ülke halkını önlerinde zor ve karmaşık bir dönemin beklediği konusunda uyardı. Kuleba, Rusya'nın Kiev ve diğer büyük yerleşim yerlerine füze ve hava bombalarıyla düzenlediği saldırıların yoğunluğunu daha da artırabileceğini belirtti.

Eski bakan, Ukrayna'nın "Obozrevatel" gazetesine verdiği demeçte savaşın yakın zamanda sona ermeyeceğini ve barışa ulaşmanın çok uzun ve zorlu bir süreç olacağını özellikle vurguladı.

«Savaş yakın zamanda sona ermeyecek»: Ukraynalılar zor bir döneme hazırlanmalı

Dmitriy Kuleba'ya göre cephedeki durum ve düşmanın eylemleri, savaşın yakın zamanda sona ereceğine işaret etmiyor:

«Ukraynalılar zor ve çetin bir döneme kapsamlı şekilde hazırlanmalı. Rusya, Kiev ve diğer sivil yerleşim yerlerine saldırı düzenleme taktiğini sürdürecek. Barışın sağlanması ise çok uzun sürecek», — diye vurguladı Kuleba.

Sumy'de hava bombası saldırıları 4 kat arttı

Eski bakanın bu açıklaması, sahadaki gerçek rakamlarla da doğrulanıyor. Sumy Bölgesi Askerî İdaresi Başkanı Birinci Yardımcısı Vladimir Babich, Rusya'nın son dönemde bölge merkezine güdümlü hava bombalarıyla (KAB) düzenlediği saldırıların yoğunluğunu önemli ölçüde artırdığını bildirdi.

Saldırıların seyri şu şekilde değişti:

  • Haziran ayında: Şehre günde ortalama 1 adet hava bombası düşüyordu;

  • Temmuz ayında: Günlük sayı 2'ye ulaştı;

  • Günümüzde: Günde ortalama 4'e kadar hava bombası atılıyor.

Bu tür saldırıların yoğunlaşması, eski bakanın vurguladığı uyarıların ne kadar ciddi olduğunu gösteriyor.

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Dmitriy KulebaUkraynaRusyaKievSumy
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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