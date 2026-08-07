Fotoğraf: «Pul Pervogo»

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, «Zenit-BelOMO» açık anonim şirketini ziyareti sırasında beklenmedik ve ilginç bir hediye aldı. Devlet başkanına, yerel optik uzmanları tarafından NATO standartlarına göre üretilen modern bir dürbün takdim edildi.

Bu haber, Belarus liderinin basın servisine yakın «Pul Pervogo» Telegram kanalı tarafından duyuruldu.

Su geçirmez, buğu yapmaz ve 7 kat büyütür

Hediyenin takdimi sırasında «BelOMO» holding yönetim şirketinin Genel Müdürü Aleksandr Moroz, ürünün özgün ve üstün teknik özelliklerine dikkat çekti:

«Belaruslu optik uzmanlarını ziyaretinizin bir hatırası olarak size bu dürbünümüzü takdim ediyoruz. NATO standardına göre üretilmiştir. Dürbünün içi gazla doldurulmuştur ve su geçirmezdir; 5 metreye kadar derinliğe dayanır. Sıcaklık değiştiğinde camları buğu yapmaz, eksi 3 ile artı 3 arasındaki görüş eksenlerini iyi şekilde ayarlar ve ek diyoptri ayarı gerektirmez; yani hiçbir şeyi çevirmenize gerek yoktur», — dedi şirket yöneticisi.

Ayrıca dürbünün son derece dayanıklı olduğunu ve görüntüyü 7 kata kadar büyütme özelliğine sahip bulunduğunu özellikle vurguladı.

«Bugün helikopterde test ederiz»

Aleksandr Lukaşenko, verilen hediyeye kendine özgü bir espri ve imayla karşılık verdi:

«Bunu bugün hemen test ederiz. Benim kendi denetçim var», — dedi Belarus Cumhurbaşkanı.

Lukaşenko bu sözleriyle, iş seyahatleri sırasında helikopterle uçarken ülkenin bölgelerindeki hasat çalışmalarını ve tarımsal süreçleri havadan düzenli olarak gözlemleme alışkanlığına gönderme yaptı.

Şirket yönetimi ayrıca cumhurbaşkanına, dürbün tutan bir kadın ve leyleklerin tasvir edildiği, optik camdan özel olarak hazırlanmış sembolik bir tablo da hediye etti.

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