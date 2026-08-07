Lionel Messi'nin 2028 Copa América'daki geleceği belli oldu

Arjantin Futbol Federasyonu Başkanı Claudio Tapia, ülke millî takımının kaptanı Lionel Messi'ye 2028 Copa América'ya katılımı konusunda hiçbir baskı yapmayacaklarını kesin bir dille vurguladı. 39 yaşındaki forvetin millî takımdaki geleceği taraftarlar ve uzmanlar arasında hararetli tartışmalara yol açarken yönetim, nihai kararı tamamen futbolcunun kendisine bıraktı. Goal.com haber veriyor.

Goal.com'un aktardığı bilgilere göre Claudio Tapia, TyC Sports'a verdiği röportajda Lionel Messi'nin geleceğine bizzat kendisinin karar vereceğini ve kendisine yeterli zaman tanınacağını söyledi. Deneyimli futbolcunun 2026 Dünya Kupası sonrasındaki millî takım kariyeri şimdilik belirsizliğini koruyor; çünkü Messi her turnuvayı ayrı ayrı değerlendirmeyi tercih ediyor.

Dünya Kupası'ndaki liderliği ve önemi

Messi, 2026 Dünya Kupası'nda Arjantin millî takımının gerçek lideri olarak sahaya çıktı. Turnuva boyunca 8 gol ve 4 asist üreten Messi, takımını finale kadar taşıdı. Finalde Ferran Torres'in tek golüyle İspanya millî takımına az farkla mağlup olsalar da forvetin performansı büyük takdir topladı.

Tapia, deneyimli futbolcunun sahadaki performansını ve soyunma odasındaki önemli rolünü övdü; yaşına rağmen her zaman takımın dayanak noktası olduğunu özellikle vurguladı. Federasyon yetkilisine göre 2022'deki zaferden önce de hiç kimse Messi'nin 2026 Dünya Kupası'nda oynayacağından emin değildi. Ancak Messi, o turnuvada en iyi performanslarından birini sergilemeyi başardı.

Efsane futbolcunun rekorları

Inter Miami'nin kaptanı, Arjantin millî takımında 21 yıl boyunca büyük başarılara imza attı. Millî takım formasıyla rekor 207 maça çıkan Messi, 125 gol atmayı başardı. Ayrıca koleksiyonunda 2021 ve 2024 Copa América şampiyonlukları ile 2022 Dünya Kupası zaferi bulunuyor.

Yaş ilerledikçe doğal fiziksel değişimler yaşansa da Messi'nin eşsiz teknik becerisi ve oyunu okuma yeteneği, onu sahadaki en tehlikeli futbolculardan biri olmaya devam ettiriyor. Oyun tarzı zamanla değişerek deneyimli futbolcu kimliğine uyum sağlasa da kritik anlarda fark yaratma becerisini kaybetmiş değil.