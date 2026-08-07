Lionel Messi'nin 2028 Copa América'daki geleceği belli oldu

·239·Spor
Lionel Messi'nin 2028 Copa América'daki geleceği belli oldu

Arjantin Futbol Federasyonu Başkanı Claudio Tapia, ülke millî takımının kaptanı Lionel Messi'ye 2028 Copa América'ya katılımı konusunda hiçbir baskı yapmayacaklarını kesin bir dille vurguladı. 39 yaşındaki forvetin millî takımdaki geleceği taraftarlar ve uzmanlar arasında hararetli tartışmalara yol açarken yönetim, nihai kararı tamamen futbolcunun kendisine bıraktı. Goal.com haber veriyor.

Goal.com'un aktardığı bilgilere göre Claudio Tapia, TyC Sports'a verdiği röportajda Lionel Messi'nin geleceğine bizzat kendisinin karar vereceğini ve kendisine yeterli zaman tanınacağını söyledi. Deneyimli futbolcunun 2026 Dünya Kupası sonrasındaki millî takım kariyeri şimdilik belirsizliğini koruyor; çünkü Messi her turnuvayı ayrı ayrı değerlendirmeyi tercih ediyor.

Dünya Kupası'ndaki liderliği ve önemi

Messi, 2026 Dünya Kupası'nda Arjantin millî takımının gerçek lideri olarak sahaya çıktı. Turnuva boyunca 8 gol ve 4 asist üreten Messi, takımını finale kadar taşıdı. Finalde Ferran Torres'in tek golüyle İspanya millî takımına az farkla mağlup olsalar da forvetin performansı büyük takdir topladı.

Tapia, deneyimli futbolcunun sahadaki performansını ve soyunma odasındaki önemli rolünü övdü; yaşına rağmen her zaman takımın dayanak noktası olduğunu özellikle vurguladı. Federasyon yetkilisine göre 2022'deki zaferden önce de hiç kimse Messi'nin 2026 Dünya Kupası'nda oynayacağından emin değildi. Ancak Messi, o turnuvada en iyi performanslarından birini sergilemeyi başardı.

Efsane futbolcunun rekorları

Inter Miami'nin kaptanı, Arjantin millî takımında 21 yıl boyunca büyük başarılara imza attı. Millî takım formasıyla rekor 207 maça çıkan Messi, 125 gol atmayı başardı. Ayrıca koleksiyonunda 2021 ve 2024 Copa América şampiyonlukları ile 2022 Dünya Kupası zaferi bulunuyor.

Yaş ilerledikçe doğal fiziksel değişimler yaşansa da Messi'nin eşsiz teknik becerisi ve oyunu okuma yeteneği, onu sahadaki en tehlikeli futbolculardan biri olmaya devam ettiriyor. Oyun tarzı zamanla değişerek deneyimli futbolcu kimliğine uyum sağlasa da kritik anlarda fark yaratma becerisini kaybetmiş değil.

Lionel MessiClaudio TapiaCopa AméricaArjantin Millî TakımıInter Miami
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Juventus için kaleci sorunu kritik bir hâl aldıJuventus için kaleci sorunu kritik bir hâl aldıBugün, 19:39Rodri Transferinin Sırrı: Barcelona, Real Madrid'i Nasıl Geride BıraktıRodri Transferinin Sırrı: Barcelona, Real Madrid'i Nasıl Geride BıraktıBugün, 19:34Milan, Avustralya turunu Chelsea karşısında aldığı ağır yenilgiyle tamamladıMilan, Avustralya turunu Chelsea karşısında aldığı ağır yenilgiyle tamamladıBugün, 19:14Juventus İtalya derbisinde mağlup oldu: Maçın olumlu ve olumsuz yönleriJuventus İtalya derbisinde mağlup oldu: Maçın olumlu ve olumsuz yönleriBugün, 19:14Real Madrid ve Rodri Transferindeki Durum Ne?Real Madrid ve Rodri Transferindeki Durum Ne?Bugün, 18:59Juventus için kaleci sorunu kritikleştiJuventus için kaleci sorunu kritikleştiBugün, 18:59
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Cristiano Ronaldo Dünya Kupası'ndaki mağlubiyetin ardından ailesiyle tatil yapıyor
Cristiano Ronaldo Dünya Kupası'ndaki mağlubiyetin ardından ailesiyle tatil yapıyor
Abdukodir Khusanov'un erken evliliğinin nedeni belli oldu
Abdukodir Khusanov'un erken evliliğinin nedeni belli oldu
Özbekistan'ı 2026 Dünya Kupası'ndan eleyen yıldızın korkunç kaderi...
Özbekistan'ı 2026 Dünya Kupası'ndan eleyen yıldızın korkunç kaderi...
Shakira, Mbappe ile iletişime geçmek için kimden yardım istediğini açıkladı
Shakira, Mbappe ile iletişime geçmek için kimden yardım istediğini açıkladı
Lamine Yamal final sonrası Messi'nin kendisine söylediklerini açıkladı
Lamine Yamal final sonrası Messi'nin kendisine söylediklerini açıkladı
Erling Haaland ABD'den tuhaf bir hediyeyle döndü: Manchester City yıldızı hayranlarını şaşırttı
Erling Haaland ABD'den tuhaf bir hediyeyle döndü: Manchester City yıldızı hayranlarını şaşırttı
City'den sürpriz hamle: Maresca 25 oyuncuyu vitrine çıkarıyor
City'den sürpriz hamle: Maresca 25 oyuncuyu vitrine çıkarıyor
12 günlük risk şampiyonluğa dönüştü: Muradov tarih yazdı (video)
12 günlük risk şampiyonluğa dönüştü: Muradov tarih yazdı (video)