Çin'deki trafik kazası şaşkına çevirdi: Otomobil kaya duvarında asılı kaldı
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Çin'in Çongçing şehrinde, tünel girişinde sürücünün kontrolü kaybetmesi sonucu beyaz bir otomobil kaya duvarında asılı kaldı. Olağan dışı "park etme" şekli sosyal medyanın ve polisin dikkatini çekti.
Araç kamerası görüntülerinde beyaz otomobilin yoldan çıkarak tünel girişinin yakınında kaya duvarı ile ağaçların arasında sıkıştığı görülüyor. Otomobil karayolundan çıktıktan sonra kaya duvarına tırmanarak ağaçlar ile elektrik dağıtım kutusu arasında mahsur kaldı.
İtfaiyeciler, sürücüyü güvenli şekilde kurtarmak için olay yerine gelerek özel bir merdiven kullandı. Sürücüyü otomobilden dikkatlice indirmeyi başardılar.
Polis şu anda trafik kazasının nedenlerini ve tüm ayrıntılarını araştırıyor.
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