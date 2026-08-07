Orta Doğu'da sansasyon: Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan «Müslüman NATO'su»nu kurdu!

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Orta Doğu'da sansasyon: Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan «Müslüman NATO'su»nu kurdu!

Fotoğraf: «Yeni Şafak»

Orta Doğu ve Asya jeopolitiğinde tarihi bir dönüm noktası yaşandı. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan üçlü savunma anlaşması imzalayarak «Müslüman NATO'su» olarak nitelendirilen yeni bir askeri ittifakın temelini attı.

«Yeni Şafak» ajansının haberine göre, kutsal Mekke şehrinde imzalanması nedeniyle resmen «Mekke Anlaşması» olarak adlandırılan bu anlaşmanın temel ve en önemli maddesi, kolektif savunma maddesidir.

«Birimize saldırı hepimize saldırıdır»: Kolektif savunma sistemi

Belgenin en dikkat çekici yönü, NATO'nun 5. maddesine benzer bir ilke içermesidir: Üç ülkeden birine yönelik herhangi bir silahlı saldırı, üç ülkenin tamamına yapılmış saldırı olarak değerlendirilecektir.

Bu tarihi anlaşma, bölgedeki saldırganlığı ortaklaşa kontrol altına almayı ve üç taraf arasındaki savunma ile askeri iş birliğinin tüm alanlarını geliştirmeyi amaçlıyor. Proje yaklaşık bir yıl boyunca titizlikle hazırlanarak Pakistan ile Suudi Arabistan arasında 2025 yılında imzalanan ikili anlaşmanın mantıksal bir uzantısı hâline geldi.

Neden şimdi? İttifakın kurulmasına ne sebep oldu?

Analistlere göre, üç ülkeyi bu adımı atmaya iten nedenler arasında bölgede artan istikrarsızlık, İran'ın jeopolitik rolü ve İsrail'in giderek saldırganlaşan tutumu bulunuyor.

Özellikle son çatışmalar sırasında doğrudan saldırıların hedefi olan Suudi Arabistan, petrol altyapısı ve stratejik kalkınma planları için ciddi bir tehdit görüyor. Bununla birlikte Riyad, ABD'nin sunduğu güvenlik garantilerinin güvenilirliğinden şüphe etmeye başladı.

Üç gücün kusursuz uyumu: Finans, nükleer güç ve teknoloji!

Askeri uzmanlar «Mekke Anlaşması»nı, birbirini kusursuz biçimde tamamlayan emsalsiz bir ittifak olarak değerlendiriyor:

  • Suudi Arabistan — devasa finansal kaynaklar ve sermaye;

  • Pakistan — nükleer kapasite ve kalabalık, deneyimli bir ordu;

  • Türkiye — NATO'daki zengin askeri deneyim ve yüksek düzeyde gelişmiş savunma sanayisi (dronlar, modern silahlar).

Jeopolitik mimaride yeni dönem

Uzmanlara göre bu anlaşma, Orta Doğu'daki küresel güvenlik sistemini kökten değiştirebilir. Ancak belgenin resmi metni tamamen yayımlanana kadar hukuki yükümlülüklerin kesin kapsamı belirsizliğini koruyor.

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TürkiyeSuudi ArabistanPakistanMekkeNATO
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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