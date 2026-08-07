Derby d'Italia: Kerim Alajbegovic Juventus formasıyla ilk maçına çıkabilir

·78·Spor
Derby d'Italia: Kerim Alajbegovic Juventus formasıyla ilk maçına çıkabilir

İtalya kulüpleri, sezon öncesi hazırlık kapsamında Perth şehrinde karşı karşıya gelecek. Bu mücadele taraftarlar için özel bir anlam taşıyor; Torino ekibinin yeni yetenekli oyuncusu Kerim Alajbegovic'in sahaya çıkması bekleniyor. Sky'ın haberine göre Bosnalı genç futbolcu maça ilk 11'de başlayabilir veya yedek kulübesinden oyuna girerek yeteneklerini sergileyebilir. Bu konu hakkında Goal.com haber veriyor.

2007 doğumlu gelecek vadeden kanat oyuncusunun, Juventus'a 30 milyon avro karşılığında transfer olduğu ve anlaşmada ek ödemeler ile bonusların da yer aldığı bildirildi. Teknik direktör Luciano Spalletti'nin yaklaşan karşılaşmada geleneksel 4-2-3-1 dizilişini kullanması bekleniyor. Chelsea'ye karşı oynanan ve galibiyetle sonuçlanan önceki maçın kadrosunda birkaç değişiklik yapılacağı tahmin ediliyor.

Kadrodaki değişiklikler ve taktik planlar

Tahmini ilk 11'e göre kaleyi Miguel Di Gregorio koruyacak. Savunma hattında kanatlarda Pierre Kalulu ve Andrea Cambiaso'nun, stoper bölgesinde ise Bremer ile Teun Koopmeiners ikilisinin görev yapması bekleniyor. Orta sahanın merkezinde Manuel Locatelli ve Douglas Luiz ön libero bölgesini paylaşacak.

Hücum hattında genç yetenek Kerim Alajbegovic'e Weston McKennie ve Francisco Conceição'nun destek vermesi bekleniyor. Santrfor pozisyonunda ise Randal Kolo Muani ile rekabet eden Jonathan David'in ilk 11'de başlamaya daha yakın olduğu belirtiliyor. Bu değişiklikler, teknik direktörün yeni fikirlerini test etmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Sergej Barbarez'in görüşleri

Bosna-Hersek Milli Takımı Teknik Direktörü Sergej Barbarez, Gazzetta dello Sport'a verdiği röportajda genç oyuncunun transferini övgüyle değerlendirdi. Ona göre Juventus gibi üst düzey bir kulübe transfer olmak, futbolcunun kariyerindeki büyük bir başarı ve emeğinin hak ettiği karşılıktır.

Barbarez açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

  • Kerim, ülkemizdeki en yetenekli genç oyunculardan biri olarak kabul ediliyor.
  • Olağanüstü bir tekniğe, topla oynama konusunda büyük bir özgüvene ve şampiyon olmak için gereken mentaliteye sahip.
  • Onun en büyük avantajı, her gün öğrenmeye ve gelişmeye duyduğu güçlü arzudur.
Teknik direktöre göre futbolcunun henüz genç olması nedeniyle sabırlı olması ve düzenli şekilde çalışması önemli. Kerim sakinliğini ve konsantrasyonunu korursa Luciano Spalletti için vazgeçilmez bir oyuncuya dönüşeceğine şüphe yok.

JuventusInterKerim AlajbegovicLuciano SpallettiSerie A
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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