Real Madrid yeteneği Franco Mastantuono Fiorentina'ya transfer oldu

Dünya futbolunun en istişareye değer genç yıldızlarından biri olan Franco Mastantuono kariyerine İtalya Serie A'da devam edecek. Goal.com'un haberine göre, Fiorentina kulübü Real Madrid orta sahasını bir sezonluk kiralık sözleşmeyle kadrosuna kattığını resmi olarak açıkladı. Bu transfer, Arjantinli yeteneğin Avrupa'daki gelişim sürecini daha da hızlandırma yolunda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

İtalyan kulübünün cuma günü yaptığı resmi açıklamaya göre anlaşma yalnızca geçici nitelikte. Anlaşma şartlarına göre oyuncuyu satın alma opsiyonu veya zorunluluğu yer almıyor. Ayrıca basında yer alan, Fiorentina'nın Avrupa kupalarına katılım hakkı elde etmesi durumunda kiralık süresinin otomatik olarak uzatılacağı yönündeki haberler doğrulanmadı ve yalanlandı. Bu durum genç futbolcunun İtalya'da ilk 11'de istikrarlı bir oyun süresi elde etmesini sağlayacak.

River Plate altyapısından yetişen oyuncunun Avrupa'daki yükselişi

Geçen yıl River Plate kadrosundan 45 milyon euro karşılığında Real Madrid'e transfer olan Franco Mastantuono kısa sürede sergilediği parlak performansla herkesin dikkatini çekmişti. Arjantin futbolunun ürünü olan 18 yaşındaki oyun kurucu, profesyonel takımdaki ilk maçına henüz 16 yaşındayken çıktı. Altyapısından yetiştiği kulüpte 64 resmi maçta forma giyen oyuncu, 10 gol kaydetti ve yaşına göre oldukça büyük bir potansiyel sergiledi.

Onun yeteneği yalnızca kulüp düzeyiyle sınırlı kalmadı. Mastantuono, Arjantin milli takımı formasını giyen tarihteki en genç futbolcu rekorunu kırdı. Lionel Scaloni yönetimindeki takımda 17 yaş 296 günlükken ilk maçına çıkan orta saha oyuncusu, tam bir asırdır korunan Adolfo Heisinger'in rekorunu geride bıraktı. Bu durum onun ne kadar eşsiz bir yetenek olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Madrid'de kazanılan tecrübe ve Floransa'daki gelecek

Real Madrid'deki ilk sezonunda Mastantuono, eflatun-beyazlıların yıldızlar dolusu kadrosundaki büyük rekabete rağmen tüm kulvarlarda 35 maçta forma giymeyi başardı. Özellikle Şampiyonlar Ligi'nde 8 kez sahaya çıkarak kıtanın en prestijli turnuvasında değerli bir tecrübe edindi. Buna rağmen İspanyol kulübü, oyuncuyu yedek kulübesinde tutmaktansa Serie A'da düzenli olarak forma giymesinin daha doğru olacağına karar verdi.

Artemio Franchi Stadyumu'nun yolunu tutan genç futbolcu, İtalya liginin yüksek taleplerine uyum sağlayarak becerilerini daha da geliştirme fırsatı bulacak. Real Madrid yönetiminin daha önce de genç yıldızlarını yetiştirirken bu tür test edilmiş yöntemlerden yararlanmış olması, oyuncunun geleceği için de olumlu sonuçlar vermesi bekleniyor.