Tokyoda Endişe Verici Durum: Okulda Yangın Çıktı

·32·Dünya
Tokyoda Endişe Verici Durum: Okulda Yangın Çıktı

Japonya'nın başkenti Tokyo'nun merkezinde yer alan okullardan birinde beklenmedik bir yangın meydana geldi. Haberlere göre yangın, binadaki müzik odasında başlamış ve kısa sürede duman tüm kata yayılmış.

Olay sırasında okulda bulunan yaklaşık 300 öğrenci ve öğretmen hızla tahliye edildi. Acil servislerin hızlı müdahalesi sayesinde büyük bir facianın önüne geçildi. Buna rağmen, 5 kişinin hafif yaralandığı bildiriliyor.

İlk tahminlere göre yangına elektrik kablolarındaki bir arıza veya kısa devre neden olmuş olabilir. Şu anda uzmanlar olay yerinde incelemeler yürütmekte ve yangının kesin nedenleri araştırılmaktadır.

Bu olay, eğitim kurumlarında güvenlik kurallarına sıkı sıkıya uymanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlattı.

TokyoJaponya
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Charos
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Fransa'daki Rekor Sıcaklıklar 18 Kişinin Canını AldıFransa'daki Rekor Sıcaklıklar 18 Kişinin Canını AldıBugün, 14:35Pasaportla Satılan Darry Ring Yüzüğü Ne Kadar?Pasaportla Satılan Darry Ring Yüzüğü Ne Kadar?Bugün, 14:18Arkadaşını Kurtarmak İsteyen 8 Yaşındaki Kahramanın Cansız Bedeni BulunduArkadaşını Kurtarmak İsteyen 8 Yaşındaki Kahramanın Cansız Bedeni BulunduBugün, 11:42Kanada'daki madende iki milyar yıllık su bulunduKanada'daki madende iki milyar yıllık su bulunduBugün, 11:35Messi için rekor heykel: Arjantin'de 26 metrelik dev anıt açıldıMessi için rekor heykel: Arjantin'de 26 metrelik dev anıt açıldıDün, 22:35New York Metrosunda Özbekistan VagonuNew York Metrosunda Özbekistan VagonuDün, 22:10
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Dünya haberler

12 Ağustos'ta nadir olay: gündüz bir an için geceye dönüşecek
12 Ağustos'ta nadir olay: gündüz bir an için geceye dönüşecek
Özbekistan Milli Takımı için endişelenen kedi sosyal medyada herkesi güldürdü
Özbekistan Milli Takımı için endişelenen kedi sosyal medyada herkesi güldürdü
İngiltere'de 11 yaşındaki çocuğun plajdaki buluşu bilim insanlarını şaşırttı
İngiltere'de 11 yaşındaki çocuğun plajdaki buluşu bilim insanlarını şaşırttı
Dünya'nın dönüşü tehlikeli şekilde yavaşlıyor: Bilim insanları uyardı
Dünya'nın dönüşü tehlikeli şekilde yavaşlıyor: Bilim insanları uyardı
Dünyayı hayrete düşüren proje: Hayvansız et üretilen ilk çiftlik faaliyete geçti
Dünyayı hayrete düşüren proje: Hayvansız et üretilen ilk çiftlik faaliyete geçti
Dünyayı rekor sıcaklıkta yıllar bekliyor
Dünyayı rekor sıcaklıkta yıllar bekliyor
Bu hafta gökyüzünde nadir görülen Mavi Ay belirecek
Bu hafta gökyüzünde nadir görülen Mavi Ay belirecek
En güzel kadınların yaşadığı ülkelerin sıralaması açıklandı
En güzel kadınların yaşadığı ülkelerin sıralaması açıklandı