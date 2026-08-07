Bayern, Hong Kong’daki hazırlık maçında Aston Villa’yı mağlup etti

·93·Spor
Bayern, Hong Kong’daki hazırlık maçında Aston Villa’yı mağlup etti

Bayern Münih, Asya’da düzenlenen sezon öncesi turunu galibiyetle tamamladı. Goal.com’un haberine göre Hong Kong’daki Kai Tak Sports Park’ta oynanan karşılaşmada Alman ekibi, İngiltere’nin Aston Villa takımını 2-1 mağlup etti. Bu maç, her iki takım için de yeni Avrupa sezonu öncesinde önemli bir hazırlık niteliği taşıdı ve teknik direktörlere kadrodaki sorunları değerlendirme fırsatı sundu. Bu konuyu Goal.com bildirdi .

Vincent Kompany’nin öğrencileri, karşılaşmanın başından itibaren topun kontrolünü ele alarak sahada üstünlük kurdu. Bundesliga devi, Asya’daki son hazırlık maçında oldukça dinamik ve etkili bir performans sergiledi. İlk yarının sonlarına doğru Bayern’in baskısı sonuç verdi ve maçın ilk golü geldi.

Min-Jae Kim ve Luis Diaz’ın golleri

Karşılaşmanın 37. dakikasında Güney Koreli stoper Min-Jae Kim, kornerden gelen ortada yükselerek kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. Güzel golü, Alman ekibinin devre arasına önde girmesini sağladı. İkinci yarıda da oyunun görüntüsü büyük ölçüde değişmedi ve Bayern üstünlüğünü bir gol daha atarak pekiştirdi.

Maçın 73. dakikasında oyuna sonradan giren Luis Diaz, Kompany’nin taktik planında önemli bir figüre dönüştüğünü bir kez daha kanıtladı. Eski Liverpool kanat oyuncusu, ceza sahası yakınlarında boş alan bularak skoru 2-0’a getirdi ve takımına rahat bir avantaj sağladı.

Manuel Neuer’in kahramanlığı

Skorun 2-0 olmasının ardından Unai Emery’nin öğrencileri canlandı ve oyunun seyrini değiştirmeye çalıştı. Karşılaşmanın bitimine yedi dakika kala Joao Gomes, ceza sahası dışından sert ve isabetli bir şutla Manuel Neuer’in koruduğu kaleyi havalandırarak farkı bire indirdi.

Gomes’in golünün ardından İngiliz ekibi hücumlarını artırarak beraberlik golünü aradı. Golün üzerinden iki dakika geçtikten sonra Tammy Abraham, yakın mesafeden güçlü bir kafa vuruşu yaptı ancak tecrübeli kaleci Manuel Neuer takımını kesin bir golden kurtardı.

Böylece zorlu anlara rağmen Bayern üstünlüğünü korudu ve sezon öncesi maçlardaki üst üste üçüncü galibiyetini aldı. Aston Villa içinse bu mağlubiyet, son altı hazırlık maçındaki üçüncü yenilgi oldu. Bu sonuç, teknik direktör Unai Emery’nin resmi maçlar başlamadan önce takımın oyununu geliştirmek için ciddi şekilde çalışması gerektiğini gösterdi.

Bayern MünihAston VillaLuis DiazManuel NeuerFutbol
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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