Arsenal, Bruno Guimarães transferini 75 milyon sterline tamamladı

İngiltere'nin Arsenal kulübü, Newcastle United kaptanı Bruno Guimarães'i kadrosuna katma konusunda anlaşmaya vardı. Transfer bedeli 75 milyon sterlin olurken, Brezilyalı orta saha oyuncusunun kulüp yönetimine ayrılmak istediğini bildirmesinin ardından müzakerelerde önemli bir dönüm noktası yaşandı. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

BBC'nin haberine göre 28 yaşındaki futbolcu, İspanya'daki sezon öncesi kampında takım arkadaşları ve kulüp çalışanlarıyla gözyaşları içinde vedalaştı. Newcastle United, takımın kilit oyuncusunu satmayı planlamıyordu ancak koşullar nedeniyle anlaşmayı kabul etmek zorunda kaldı.

Yönetimden açıklama ve transfer detayları

Newcastle sportif direktörü Ross Wilson, Bruno Guimarães'in transferinin kulübün yaz planları arasında yer almadığını söyledi. Ancak futbolcunun duygularına yenik düşerek takımdan ayrılmak istediğini açıkça ifade etmesi, yönetimi kararını değiştirmeye zorladı.

“Bruno, bize büyük saygı duyduğunu ve aynı zamanda yoğun duygular içinde ayrılmak istediğini söyledi. Bu, yalnızca onun isteğiyle çözülebilecek bir mesele değildi ancak belirli bir rakama ulaştığımızda duruma uyum sağlamak zorundaydık,” dedi Wilson.

İcra Kurulu Başkanı David Hopkinson, Arsenal'in başlangıçta futbolcu için daha düşük bir teklif sunduğunu ancak sonunda kulübün mali beklentilerini karşılayan bir bedelde anlaşmaya vardığını doğruladı. Hopkinson'a göre bu, bu yaşta ve bu pozisyondaki bir oyuncu için ödenen en yüksek transfer bedeli.

Newcastle için bir kayıp daha

Bu transfer, Newcastle United'ın son bir yıl içinde kadrosundan ayrılan dördüncü kilit futbolcusu oldu. Daha önce Sandro Tonali Tottenham'a, Anthony Gordon Barcelona'ya transfer olurken, geçen yaz Alexander Isak Liverpool'un yolunu tutmuştu.

Uzmanlara göre Arsenal bu anlaşmayla yalnızca üst düzey bir oyuncu değil, sahada ve takım atmosferinde büyük deneyime sahip bir lider de kadrosuna kattı. Sözleşme şartları ve mali detaylar her iki tarafı da memnun etti.