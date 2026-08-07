Andrea Cambiaso Transfer Söylentileri ve Juventus’taki Hedefleri Hakkında Konuştu

·44·Spor
Andrea Cambiaso Transfer Söylentileri ve Juventus’taki Hedefleri Hakkında Konuştu

İtalya derbisinin bir sonraki hazırlık maçı öncesinde Juventus savunma oyuncusu Andrea Cambiaso, Avustralya’nın Perth kentinde düzenlenen basın toplantısına katıldı. TuttoJuve.com’un haberine göre futbolcu, takımın sezon öncesi hazırlıkları, transfer piyasasındaki söylentiler ve Inter’e karşı oynanacak maç hakkındaki görüşlerini paylaştı. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Cambiaso, Inter ile Juventus arasındaki her maçın her zaman özel bir ilgi ve çekiciliğe sahip olduğunu belirtti. Bu karşılaşma hazırlık maçı niteliğinde olsa da sahada ciddi bir rekabet ve yüksek tempo yaşanması bekleniyor. Futbolcu, takımın tüm gücünü ortaya koyarak taraftarlara yakışır bir futbol sergilemek istediğini ifade etti.

Savunma oyuncusu ayrıca sezona teknik direktörün yönetiminde başlamanın önemine de değindi. Ona göre futbolcular zaman geçtikçe teknik direktörün taktiklerini ve fikirlerini daha iyi özümsüyor. Uzun mesafeli yolculuklara ve yorgunluğa rağmen takım, antrenmanlarda yüksek motivasyonla çalışıyor.

Transfer söylentileri ve pozisyonlar

Yaz transfer dönemindeki çeşitli haberlerle ilgili görüşlerini paylaşan Cambiaso, bu tür durumların modern futbolun ayrılmaz bir parçası olduğunu ve futbolcuların artık bunlara alıştığını vurguladı. Juventus’un formasını giydiği için gurur duyduğunu ve tüm dikkatini yalnızca kulüpteki görevlerine verdiğini kesin bir dille ifade etti.

Sahada hangi kanatta oynadığının önemli olmadığını söyleyen futbolcu, her pozisyonda takıma katkı sağlamaya hazır olduğunu ekledi. Önceki sezonlarda sağ kanatta da oynadığını hatırlatan Cambiaso, teknik direktör onu nereye koyarsa koysun elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağını belirtti.

Geçen sezonun sonuçlarına değinen Cambiaso, performansın beklentileri karşılamadığını ve bu durumun unutulmaması gerektiğini kabul etti. Geçen yıl yapılan hatalar ve eksik kalan noktalar, takım için ek bir ders olmalı; gelecek sezon daha sıkı çalışmak ve ileriye gitmek için temel oluşturmalı.

Andrea CambiasoJuventusInterTransferlerSerie A
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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