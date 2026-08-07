Barcelona yıldızı Lamine Yamal Kolombiya'daki tatilini nasıl geçiriyor

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Barcelona yıldızı Lamine Yamal Kolombiya'daki tatilini nasıl geçiriyor

İspanya Milli Takımı'ndaki başarılı sezonun ardından yaz tatilini dolu dolu geçiren Barcelona forveti Lamine Yamal, Güney Amerika seyahati sırasında hayranların ilgi odağı oldu. Goal.com'un haberine göre futbolcu, Kolombiya'da ünlü sanatçılar ve içerik üreticileriyle vakit geçirerek yerel kültürü yakından tanıyor. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Yaz tatilini verimli geçiren genç yetenek, Kolombiya'nın Medellín kentindeki ünlü Komün 13 mahallesini ziyaret etti. Seyahati sırasında yerel ünlü içerik üreticisi Westcol ona eşlik ederek şehrin önemli noktalarını tanıttı.

Sahne performansı ve kültürel etkinlikler

Medellín sokaklarında gezerken futbolcunun Kolombiya Milli Takımı'nın resmi sarı-mavi-kırmızı formasını giymesi dikkat çekti. Ardından ikili, ünlü şarkıcı Ryan Castro'nun düzenlediği ücretsiz açık hava konserine katıldı.

Lamine Yamal, konser sırasında beklenmedik şekilde sahneye çıkarak şarkıcının ünlü 'El Ritmo que nos une' adlı parçası eşliğinde dans etti ve şarkıya eşlik etti. Bu anlar, etkinliğe katılan binlerce hayran tarafından coşkuyla karşılandı ve sosyal medyada geniş yankı buldu.

Güney Amerika seyahati boyunca müzik geceleriyle yetinmeyen futbolcu, bölgenin idari merkezlerini ve kültürel mirasını da keşfetti. Özellikle Antioquia departmanı hükümetinin bulunduğu 'La Alpujarra' idari merkezini ziyaret etti.

Ziyaret sırasında şehrin resmi yetkilileriyle, aralarında Belediye Başkanı Federico Gutiérrez'in de bulunduğu isimlerle görüşen futbolcu, hatıra fotoğrafı çektirdi. Yamal ayrıca bölgenin ünlü Feria de las Flores festivali ve diğer kültürel etkinliklere katılarak zengin mirası yakından tanıdı.

Kolombiya'daki unutulmaz yaz tatilinin sonuna yaklaşan Lamine Yamal, yakında Avrupa futboluna dönmeye hazırlanıyor. Yetenekli kanat oyuncusu seyahatlerini tamamlayarak yeni sezon öncesinde kulübünün yoğun fikstürüne başlamaya hazırlanıyor.

Lamine YamalBarcelonaKolombiyaFutbolTransfer
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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