Chelsea kadroyu kökten küçültüyor: Xabi Alonso 16 futbolcuyla yollarını ayırıyor

·70·Spor
Chelsea kadroyu kökten küçültüyor: Xabi Alonso 16 futbolcuyla yollarını ayırıyor

İngiltere'nin Chelsea kulübü, 2026/2027 sezonu öncesinde ciddi bir kadro sorunuyla karşı karşıya kaldı. Yaz transfer döneminin kapanmasına 25 gün kala A takımda 41 futbolcu bulunuyor. Kulübün yeni teknik direktörü Xabi Alonso'nun önünde, kadroyu baştan aşağı yenilemek ve fazlalık oyunculardan kurtulmak gibi zorlu bir görev var. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Londra ekibinin bu sezon Avrupa kupalarında mücadele etmeyecek olması, zaten kalabalık olan kadroyu korumayı daha da zorlaştırıyor. Bu doğrultuda yönetim ve teknik ekip, önümüzdeki haftalarda oyuncuları satarak veya kiralayarak kadroyu ideal seviyeye getirmeyi planlıyor.

Kadroyu optimize etme planları

Stamford Bridge'de son yıllarda bu tür durumlar olağan hâle geldi. Premier Lig kuralları, 21 yaş altındaki futbolcular ile kulübün akademisinden yetişen oyunculara özel ayrıcalıklar tanıyarak kayıt işlemlerini kolaylaştırsa da uzmanlara göre bu kadar çok oyuncuyla çalışmak takımın istikrarını olumsuz etkiliyor.

BBC'nin haberine göre İspanyol teknik direktör Xabi Alonso, A takımındaki futbolcu sayısını 25'e indirmeyi hedefliyor. Bu da 16 oyuncunun eylül ayının başına kadar takımdan ayrılması veya başka kulüplere transfer olması gerektiği anlamına geliyor.

Yeni kurallar ve sorunun çözümü

Hatırlanacağı üzere Chelsea, geçmişte ana takımdan ayrı çalıştırılan ve kamuoyunda “bomba kadrosu” olarak bilinen Raheem Sterling ile Axel Disasi gibi futbolcuların yer aldığı durumlarda zorluklar yaşamıştı. FIFA daha sonra bu uygulamayı resmen yasakladı.

Günümüzde dünyanın önde gelen kulüpleri, bu tür sorunlu durumları yalnızca oyuncuları doğrudan satarak veya kiralayarak çözmek zorunda. Xabi Alonso yönetimindeki teknik ekip de bu kurallar çerçevesinde hareket ederek sezon başlamadan önce takımda sağlıklı bir rekabet ortamı oluşturmayı amaçlıyor.

ChelseaXabi AlonsoPremier LigTransferFutbol
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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