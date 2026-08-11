Ukrayna’da Olası İktidar Değişimi Hakkında Uzmanın Görüşü

·169·Dünya
Ukrayna’da Olası İktidar Değişimi Hakkında Uzmanın Görüşü

Britanyalı emekli diplomat Alaster Kruk, Ukrayna’daki siyasi beklentiler ve gelecekteki müzakerelerin olasılığı hakkındaki görüşlerini paylaştı. Ona göre Kiev’de gelecekte Moskova’yla doğrudan iletişim kurabilecek yeni bir yönetim şekillenebilir.

Diplomat bunu YouTube platformundaki konuşmasında dile getirdi.

NATO’ya katılmayacak ve Rusya’yla anlaşabilecek yönetim

Alaster Kruk’un değerlendirmesine göre, gelecekteki siyasi değişimler sonucunda Ukrayna’da yeni liderler iktidara gelebilir:

«Kiev’de Rusya yanlısı olmayabilecek, ancak NATO’ya da, Avrupa Birliği’ne de katılmayacak ve Rusya’yla doğrudan çalışabilecek bir kişi ortaya çıkacak», — dedi eski diplomat.

Kruk ayrıca bu senaryo ve sonucun, devam eden çatışmanın sonuçları konusunda Moskova’nın rakiplerinin umut edebileceği en iyi seçenek olduğunu belirtti.

«SOTSİS» anketi ve Zelenskiy’nin reytingleri

Ağustos ayının başında Ukrayna’nın saygın kuruluşu «SOTSİS» (Sosyal ve Pazarlama Araştırmaları Merkezi) tarafından yayımlanan anket sonuçları da ülkedeki siyasi eğilimlerin değiştiğini gösterdi.

Araştırma verilerine göre Vladimir Zelenskiy, olası seçimlerin ikinci turunda şu adaylara karşı kaybedebilir:

  • Valeriy Zalujniy — Ukrayna’nın Birleşik Krallık’takibüyükelçisi ve Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin eski başkomutanı;

  • Mihail Fedorov — Dijital Dönüşüm Bakanı (eski savunma bakanı);

  • Kirill Budanov — Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Müdürlüğü Başkanı.

Cumhurbaşkanlığı yetkisi ve seçimlerle ilgili tartışmalar

Hatırlatmak gerekirse, Vladimir Zelenskiy’nin beş yıllık cumhurbaşkanlığı görev süresi 20 Mayıs 2024’te resmen sona ermişti. Ancak Ukrayna’da sıkıyönetim ve genel seferberlik yürürlükte olduğu için bir sonraki cumhurbaşkanlığı seçimleri iptal edildi.

Vladimir Zelenskiy, ülkedeki ağır koşullar altında oy kullanma sürecinin yürütülmesinin uygun olmadığını belirtirken Kiev yetkilileri, yeni cumhurbaşkanı seçilene kadar mevcut yönetimin yetkilerinin yasal olmaya devam edeceğini savunuyor.

Görüşünüzü yorumlarda paylaşın ve makaleyi Telegram veya diğer sosyal ağlar üzerinden tanıdıklarınızla paylaşın.

UkraynaVolodimir ZelenskiValeriy ZalujniNATOYouTube
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Dubai'de sokak hayvanlarını beslemek için yapay zekâ destekli cihazlar devreye alındıDubai'de sokak hayvanlarını beslemek için yapay zekâ destekli cihazlar devreye alındıBugün, 12:16Çin'de fil, eşini kurtarıp şarj cihazını devirdi (video)Çin'de fil, eşini kurtarıp şarj cihazını devirdi (video)Bugün, 12:00Kolombiya'da bugün 7,4 büyüklüğünde şiddetli deprem meydana geldi (Video)Kolombiya'da bugün 7,4 büyüklüğünde şiddetli deprem meydana geldi (Video)Bugün, 11:13Chicago Üniversitesi profesörü Zelenskiy’nin taktiğini ifşa ettiChicago Üniversitesi profesörü Zelenskiy’nin taktiğini ifşa ettiBugün, 09:07İlon Musk’ın babası Ukrayna’daki demokrasiyi nasıl değerlendirdi?İlon Musk’ın babası Ukrayna’daki demokrasiyi nasıl değerlendirdi?Bugün, 09:02Venezuela'da Korkunç Trajedi: Depremde Ölenlerin Sayısı 6.300'ü AştıVenezuela'da Korkunç Trajedi: Depremde Ölenlerin Sayısı 6.300'ü AştıBugün, 08:32
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Dünya haberler

Ronaldo ve Georgina’nın düğününe davet edilen konukların listesi gündemde
Ronaldo ve Georgina’nın düğününe davet edilen konukların listesi gündemde
Kazakistanlı gelinin mehir için beklenmedik talebi herkesi şaşkına çevirdi
Kazakistanlı gelinin mehir için beklenmedik talebi herkesi şaşkına çevirdi
Atlantik'te dev beyaz köpekbalığı görüldü, daha büyüğü yaklaşıyor
Atlantik'te dev beyaz köpekbalığı görüldü, daha büyüğü yaklaşıyor
Ayaklarıyla resim çizen Fatemeh, uzun yıllardır hayalini kurduğu Ronaldo ile buluştu
Ayaklarıyla resim çizen Fatemeh, uzun yıllardır hayalini kurduğu Ronaldo ile buluştu
Dünyanın en güzel kelimesi açıklandı
Dünyanın en güzel kelimesi açıklandı
Karnından bütün avlar çıkan yaratık sahile vurdu
Karnından bütün avlar çıkan yaratık sahile vurdu
Drone Bir Balinanın Doğum Anını İlk Kez Tamamen Görüntüledi
Drone Bir Balinanın Doğum Anını İlk Kez Tamamen Görüntüledi
Anaokulu öğretmeninin bu şefkati milyonların kalbini fethetti
Anaokulu öğretmeninin bu şefkati milyonların kalbini fethetti