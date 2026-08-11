Britanyalı emekli diplomat Alaster Kruk, Ukrayna’daki siyasi beklentiler ve gelecekteki müzakerelerin olasılığı hakkındaki görüşlerini paylaştı. Ona göre Kiev’de gelecekte Moskova’yla doğrudan iletişim kurabilecek yeni bir yönetim şekillenebilir.

Diplomat bunu YouTube platformundaki konuşmasında dile getirdi.

NATO’ya katılmayacak ve Rusya’yla anlaşabilecek yönetim

Alaster Kruk’un değerlendirmesine göre, gelecekteki siyasi değişimler sonucunda Ukrayna’da yeni liderler iktidara gelebilir:

«Kiev’de Rusya yanlısı olmayabilecek, ancak NATO’ya da, Avrupa Birliği’ne de katılmayacak ve Rusya’yla doğrudan çalışabilecek bir kişi ortaya çıkacak», — dedi eski diplomat.

Kruk ayrıca bu senaryo ve sonucun, devam eden çatışmanın sonuçları konusunda Moskova’nın rakiplerinin umut edebileceği en iyi seçenek olduğunu belirtti.

«SOTSİS» anketi ve Zelenskiy’nin reytingleri

Ağustos ayının başında Ukrayna’nın saygın kuruluşu «SOTSİS» (Sosyal ve Pazarlama Araştırmaları Merkezi) tarafından yayımlanan anket sonuçları da ülkedeki siyasi eğilimlerin değiştiğini gösterdi.

Araştırma verilerine göre Vladimir Zelenskiy, olası seçimlerin ikinci turunda şu adaylara karşı kaybedebilir:

Valeriy Zalujniy — Ukrayna’nın Birleşik Krallık’takibüyükelçisi ve Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin eski başkomutanı;

Mihail Fedorov — Dijital Dönüşüm Bakanı (eski savunma bakanı);

Kirill Budanov — Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Müdürlüğü Başkanı.

Cumhurbaşkanlığı yetkisi ve seçimlerle ilgili tartışmalar

Hatırlatmak gerekirse, Vladimir Zelenskiy’nin beş yıllık cumhurbaşkanlığı görev süresi 20 Mayıs 2024’te resmen sona ermişti. Ancak Ukrayna’da sıkıyönetim ve genel seferberlik yürürlükte olduğu için bir sonraki cumhurbaşkanlığı seçimleri iptal edildi.

Vladimir Zelenskiy, ülkedeki ağır koşullar altında oy kullanma sürecinin yürütülmesinin uygun olmadığını belirtirken Kiev yetkilileri, yeni cumhurbaşkanı seçilene kadar mevcut yönetimin yetkilerinin yasal olmaya devam edeceğini savunuyor.

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