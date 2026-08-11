Çin'de fil, eşini kurtarıp şarj cihazını devirdi (video)

·72·Dünya
Çin'de fil, eşini kurtarıp şarj cihazını devirdi (video)

Çin'in Yunnan eyaletinde bir fil sürüsü, elektrikli araçlar için kullanılan şarj cihazının yanında sıra dışı bir olaya neden oldu. Olay, 6 Ağustos'ta yol kenarında meydana geldi ve kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

Free Press Journal'ın haberine göre fillerden birinin ayağı, hareket ettiği sırada şarj kablosuna dolandı. Bunun üzerine başka bir fil şarj cihazına yaklaşarak onu devirdi.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler, internet kullanıcıları arasında hararetli tartışmalara yol açtı. Bazıları filin, eşine yardım etmek için cihazı bilerek devirdiğini öne sürerken, diğerleri hayvanın yalnızca tanımadığı nesneyi incelediğini ve sağlam olmadığını kontrol etmiş olabileceğini söyledi.

Bu sıra dışı olay, Yunnan'da yaşayan vahşi fillerin davranışlarını ve birbirleriyle ilişkilerini bir kez daha gündeme taşıdı.

Evwire'ın haberine göre olay sırasında uzmanlar elektrik bağlantısını kesti ve filler yaklaşık yarım saat sonra bölgeden ayrıldı. Şarj kablosu hasar gördü. İlk hesaplamalara göre zarar yaklaşık 20 bin yuan, yani yaklaşık 2 bin 800 dolar olarak belirlendi.

Sizce fil, eşini korumak için doğru olanı mı yaptı? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşın.

ÇinYunnanFree Press JournalEvwire
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Charos
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