Venezuela'da Korkunç Trajedi: Depremde Ölenlerin Sayısı 6.300'ü Aştı

·139·Dünya
Venezuela'da Korkunç Trajedi: Depremde Ölenlerin Sayısı 6.300'ü Aştı

Venezuela'daki deprem, 25 Haziran 2026. Fotoğraf: Ariana Cubillos

Venezuela'da meydana gelen korkunç depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 6.301'e ulaştı. Doğal afet nedeniyle on binlerce bina hasar gördü, binlerce kişi evsiz kaldı.

Bu acı rakamları ve son bilgileri Bolivar Cumhuriyeti Ulusal Meclisi Başkanı Jorge Rodríguez, resmi Telegram kanalında yayımladı.

Ölenler, kurtarılanlar ve yaralılar

Doğal afetin boyutu son derece büyük. Kurtarma ekipleri ve sağlık çalışanları gece gündüz yoğunlaştırılmış çalışma düzeninde görev yapıyor:

  • Hayatını kaybedenler: 6.301 kişi;

  • Kurtarılanlar: 6.462 kişi enkaz altından sağlıklı şekilde çıkarıldı;

  • Yaralılar: 73 binden fazla kişi çeşitli derecelerde yaralanmalar nedeniyle hastanelerde tedavi görüyor.

Yıkımın boyutu ve halka yardım

Deprem, ülkenin altyapısına ve konut sektörüne büyük zarar verdi:

  • Doğal afet nedeniyle on binlerce bina ve yapı hasar gördü;

  • Özel komisyonlar tarafından şimdiye kadar 53 binden fazla yapı güvenlik açısından denetlendi;

  • Evlerini kaybeden ailelere geçici ve kalıcı barınma sağlanması için çalışmalar başladı — şimdiye kadar 287 yeni ev sahiplerine teslim edildi.

Şu anda afet bölgesinde kurtarma ve yeniden inşa çalışmaları sürüyor.

VenezuelaJorge RodríguezTelegramAriana Cubillos
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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