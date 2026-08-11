River Plate, Thiago Almada'yı transfer etti

·34·Spor
River Plate, Thiago Almada'yı transfer etti

Arjantin futbolunun amiral gemilerinden biri olan River Plate, transfer piyasasında önemli bir adım atarak Atlético Madrid'de forma giyen ofansif orta saha oyuncusu Thiago Almada'yı kadrosuna kattı. Goal.com'un haberine göre bu sansasyonel transferin bedeli yaklaşık 20 milyon avro olurken, Buenos Aires temsilcisinin tarihindeki en büyük finansal yatırımlardan biri olarak kayıtlara geçti. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

25 yaşındaki futbolcu, pazartesi günü Estadio Más Monumental'de düzenlenen törende 31 Aralık 2030'a kadar geçerli dört buçuk yıllık sözleşmeye imza attı. Bu anlaşma, kulübün yalnızca yerel ligde değil, tüm Güney Amerika kıtasında üstünlüğünü yeniden tesis etme konusundaki büyük hedeflerini ortaya koyuyor.

Avrupa'dan ülkesine dönüş

Thiago Almada için bu transfer, ülkesine dönüş anlamına geliyor. Futbolcu son 18 ayını Avrupa futbolunda geçirdi; 2025'in başında Brezilya kulübü Botafogo'dan Fransa temsilcisi Lyon'a kiralık olarak transfer oldu ve ardından Atlético Madrid'e geçti. Ancak başkent kulübündeki kısa kariyerinin ardından futbol hayatını Arjantin'de sürdürmeye karar verdi.

Sözleşmeye imza attıktan sonra kulübün basın servisine röportaj veren orta saha oyuncusu, çocukluk hayalinin gerçekleştiğini gizlemedi. «Burada olduğum için çok mutluyum. River Plate gibi büyük bir kulüpte oynamak hayalimdi. Desteğiniz için herkese teşekkür ederim», — diye konuştu futbolcu.

Dünya şampiyonunun kıtadaki görevleri

Thiago Almada'nın 2022 Dünya Kupası şampiyonu olduğunu belirtmek gerekir. Ayrıca kısa süre önce sona eren turnuvada Arjantin Milli Takımı ile gümüş madalya kazanılmasına katkı sağladı. Bu seviyedeki bir yıldızın Güney Amerika yerel futboluna dönmesi oldukça nadir görülen bir olay ve bölge futbolunun cazibesini daha da artırıyor.

Onun takıma katılmasıyla, başantrenör Eduardo Coudet yönetimindeki River Plate'in hücum hattına yeni bir soluk getirmesi bekleniyor. Almada, hem merkezde oyun kurucu olarak hem de kanatlarda rakiplerin yoğun savunmasını aşma konusunda takımın en önemli silahlarından biri olabilir. Takımın önündeki hedefler arasında yerel turnuvaların yanı sıra, 2018'den bu yana kazanılamayan Libertadores Kupası'nda zafere ulaşmak da bulunuyor.

Thiago Almada şu anda doğrudan başantrenör Eduardo Coudet yönetimindeki antrenmanlara katılarak takımın taktik sistemine uyum sağlamaya başlayacak. Kulüp yönetimi ve taraftarlar, deneyimli futbolcunun sahada hemen etkisini göstermesini ve yaklaşan zorlu maçlarda takımın yaratıcılık kapasitesini artırmasını umut ediyor.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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