Minimal Phone 2 tanıtıldı: tam klavye ve modern teknolojiler

·46·Teknoloji
Minimal Phone 2 tanıtıldı: tam klavye ve modern teknolojiler

Ixbt.com, Minimal şirketinin yeni nesil cihazı Minimal Phone 2 akıllı telefonunu resmen tanıttığını bildirdi. Bu cihaz, modern teknolojik özellikleri geleneksel fiziksel klavyeyle bir araya getirmesiyle öne çıkıyor ve günlük hayattaki dijital yorgunluğu azaltmayı amaçlıyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

İlk nesil modelden farklı olarak yeni cihaz, önemli ölçüde geliştirilmiş teknik özelliklere sahip. Özellikle ön panelde 3,92 inç boyutunda, 1080 x 1240 piksel çözünürlüklü ve 90 Hz yenileme hızına sahip modern bir OLED ekran bulunuyor. Bu ekran, kullanıcıların içerik okumasını ve metin yazmasını daha konforlu hâle getiriyor.

Kamera özellikleri ve performans

Akıllı telefonun kamera özellikleri de dikkat çekiyor. Ön panelde 20 megapiksel kamera yer alırken arka panelde F/1.8 lensli 50 megapiksel ana sensör bulunuyor. Bu, kompakt ve özgün tasarıma sahip bir cihaz için oldukça iyi bir değer.

Cihazın donanımında MediaTek Dimensity 8300 işlemcisi bulunuyor. Akıllı telefon, 12 GB RAM ve 512 GB dahili depolama sunuyor. Bu düzeydeki yüksek performans, kompakt ve özgün sınıftaki akıllı telefonlar arasında nadir görülüyor.

Pil ömrü ve ek özellikler

Cihazın uzun pil ömründen 3000 mAh kapasiteli batarya sorumlu. Telefon, 27 W kablolu ve 15 W kablosuz şarj teknolojilerini destekliyor. Kaliteli ses çıkışı için cihazda stereo hoparlörler ve iki mikrofon bulunuyor.

Cihazda Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4, NFC ve kablolu kulaklıklar için 3,5 milimetrelik ses çıkışı gibi modern bağlantı seçenekleri yer alıyor. Ayrıca güvenlik amacıyla yan tarafa parmak izi tarayıcısı eklenmiş. Kullanıcılar fiziksel SIM kart ve eSIM formatlarından yararlanabiliyor.

Fiyatlar ve sürümler

Cihazın fiyatı, seçilen modifikasyona göre değişiyor:

  • 8/256 GB sürümü — 600 dolar
  • 8/512 GB sürümü — 675 dolar
  • 12 GB RAM ve 512 GB dahili depolamaya sahip özel Founder's Edition sürümü — 900 dolar

Minimal Phone 2Akıllı TelefonlarMediaTekOLED EkranTeknolojiler
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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