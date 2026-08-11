LG, kalınlığı bir santimetreden az olan OLED W6 televizyonunu tanıttı

Londra’da düzenlenen tanıtımda LG, en yeni amiral gemisi cihazı olan Signature OLED W6 premium televizyonunu tanıttı. ixbt.com’un haberine göre bu yeni teknoloji, duvara neredeyse tamamen gömülen ve kalem kadar ince tasarımıyla dikkat çekiyor; bu da iç mekânda “televizyon-duvar kâğıdı” etkisi oluşturuyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Cihazın en önemli teknik başarısı, kablosuz görüntü aktarımı olarak öne çıkıyor. LG Signature OLED W6, dünyada TÜV Rheinland True Wireless Lossless Vision sertifikasını alan ilk televizyon oldu. Bu sertifika, televizyonun kalite kaybı ve belirgin gecikme olmadan 4K videoyu 165 Hz’e kadar yenileme hızında gerçek zamanlı olarak aktarmasını sağlıyor.

Teknik özellikler ve yeni nesil işlemci

Yenilikçi televizyonun ana gövdesi duvara son derece sıkı bir şekilde monte ediliyor; tüm harici cihazlar ise özel Zero Connect Box ünitesi üzerinden bağlanıyor. Kaynağa göre bu harici modül, önceki nesil cihazlara kıyasla yüzde 35 daha kompakt tasarlanmış ve kullanıcıların gereksiz kablolardan kurtulmasını sağlıyor.

Televizyonda, sinir ağı birimiyle donatılmış yeni Alpha 11 4K Gen3 işlemcisi bulunuyor. Üreticilere göre yeni çipin performansı önceki modele kıyasla 5,6 kat daha yüksek. Grafik birimi de yüzde 70 oranında güçlendirilmiş. Bu sayede dinamik sahneler daha iyi işleniyor ve görüntü ayrıntıları daha net gösteriliyor.

Ekran ve yansıma önleyici kaplama

Yeni OLED ekran, yüksek kaliteli görüntünün yanı sıra modern bir koruyucu katmana da sahip. Ekran, ışık yansımalarını yaklaşık iki kat azaltan özel bir yansıma önleyici kaplamayla kaplanmış.

Bu teknoloji, odadaki ışık seviyesi yüksek olduğunda bile doygun renklerin ve derin siyahların etkisini tamamen korumayı sağlıyor. Böylece evde film izleme deneyimi yeni bir seviyeye taşınıyor.