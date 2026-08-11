Mark Suckerberg, yapay zekânın sınırlı bir çevre tarafından kontrol edilmesine karşı çıktı

Meta’nın kurucusu Mark Suckerberg, yapay zekâ teknolojilerinin yalnızca birkaç büyük şirketin veya kuruluşun elinde toplanmasına kesinlikle karşı olduğunu açıkladı. Ona göre dijital zekânın geleceği, dar çevrelere tanınan ayrıcalıklara değil, herkesin kullanabileceği kişisel yapay zekâ ajanlarının geliştirilmesine dayanmalı. Bu yaklaşımın, modern teknolojilere erişim olanaklarını kökten değiştirmesi bekleniyor. Konuyla ilgili Ixbt.com haber veriyor.

Kişisel asistanlar ve yetenekleri

Ixbt.com’un yazdığına göre Meta, şu anda her kullanıcı için uygun, kendine özgü bir kişisel “süper zekâ” geliştirmek üzere aktif çalışmalar yürütüyor. Bu yenilikçi sistemlerin gelecekte herkes için güvenilir bir kişisel asistan ve çeşitli bilim dallarında doktora derecesine sahip uzmanlarla boy ölçüşebilecek bilgili bir öğretmen olarak hizmet vermesi amaçlanıyor.

Şirket, yeni nesil yapay zekâ araçlarını yaygınlaştırarak bu tür ileri teknolojileri yalnızca belirli kişiler veya büyük şirketler için değil, geniş toplum kesimleri için de erişilebilir hâle getirmeyi amaçlıyor. Bu yaklaşım, teknolojik eşitsizliği azaltacak ve herkesin günlük görevlerini çözmek için akıllı bir asistandan yararlanmasını sağlayacak.

Uzmanlara göre yapay zekâ alanındaki bu tür rekabet ve açıklık fikirleri, gelecekte tüm sektörün gelişimini olumlu yönde etkileyebilir. Yapay zekânın herkesin erişimine açık ve merkezi kontrolden uzak biçimde gelişmesi, toplum yaşamının çeşitli alanlarında büyük kolaylıkların kapısını aralayabilir.