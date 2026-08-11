Marc Cucurella, José Mourinho yönetiminde Real Madrid'in başarılı olacağına inanıyor

Chelsea'den Real Madrid'e katılan İspanyol savunmacı Marc Cucurella, takımın gelecek sezondaki şansları hakkında olumlu konuştu. Goal.com'un haberine göre deneyimli futbolcu, efsane teknik direktör José Mourinho liderliğindeki projenin Kraliyet Kulübü'ne büyük başarılar getireceğine inanıyor. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

28 yaşındaki futbolcu, takımın ilk antrenmanlarından itibaren Portekizli teknik adamın ekip üzerindeki etkisinden büyük ölçüde etkilendiğini gizlemedi. Cucurella, Real Madrid TV'ye verdiği röportajda yeni teknik direktörün sahada oyunculara özgüven ve özgürlük aşıladığını özellikle vurguladı.

Marc Cucurella'nın Madrid'e uzanan yolu

Barcelona'nın La Masia akademisinden yetişmesine rağmen Cucurella, Avrupa'nın 15 kez şampiyon olmuş kulübünün teklifinin reddedilemeyecek kadar cazip olduğunu kabul etti. İngiltere'nin Brighton ve Chelsea kulüplerinde dört sezon boyunca başarılı bir şekilde forma giyen savunmacı, kariyerindeki bu yeni adımı büyük bir onur olarak görüyor.

İngiltere Premier Ligi'nde ve uluslararası arenada büyük deneyim kazanan futbolcu, Chelsea formasıyla 163 maça çıktı ve 2025 yılında Konferans Ligi ile Kulüpler Dünya Kupası'nı kazandı. Ayrıca İspanya Milli Takımı'yla da önemli zaferler elde etti.

Yıldızlarla dolu kadro ve yeni meydan okuma

Real Madrid, yaz transfer döneminde yalnızca Cucurella'yı değil, Bernardo Silva, Ibrahima Konaté ve Denzel Dumfries gibi tanınmış futbolcuları da kadrosuna kattı. Bu durum, takımın yeni sezonda üç bölgesini de daha da güçlendirmeyi hedeflediğini gösteriyor.

Savunmacının sözlerine göre Madrid'de oynamak, yalnızca bir sonraki transfer değil, Getafe ve Eibar'da başlayan zorlu kariyeri için hak edilmiş bir ödül. Cucurella, Santiago Bernabéu'daki efsanevi geceleri ve Şampiyonlar Ligi zaferlerini artık sahanın içinden deneyimleyecek olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.